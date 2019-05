BØLGEN OG MOI BRISKEBY FLYTTER

En av Oslos mest populære restauranter skal flytte på seg. Bølgen & Moi har bestemt seg for å flytte restauranten på Briskeby litt lenger ned i ”gata”, nærmere bestemt til Frogner House på Gimle, der Hotel Norum holdt til tidligere.

Briskeby-restauranten har vært Bølgen & Mois flaggskip siden oppstarten for 19 år siden, med et relativt stort innslag av kjendiser og gjester fra finansmiljøet. Men medeier og kokk, Trond Moi, er overbevist om at stamgjestene vil følge med på flyttelasset til Bygdø Allé 53 i slutten av august. Navnet på den nye restauranten blir for øvrig Bølgen & Moi Gimle.

– De nye restaurantlokalene, som ligger i et bygg fra 1912, er bare ti minutters gange fra Briskeby-restauranten. I tillegg til ærverdige lokaler, får vi en langt bedre beliggenhet i det som vel kan kalles Oslos flotteste strøk. Og ikke minst får vi mer plass både til inne- og uteservering og et langt bedre totaltilbud med åpne dører alle dager og frokost seks av syv dager i uka, sier Moi.

– Og så vil vi selvsagt fortsette med våre berømte champagne-lunsjer, samt Saturday Night live-arrangementer og after work-samlinger, forteller Trond Moi, som opplyser at de ansatte selvsagt også blir med over til den nye restauranten.

– Jeg tror ikke dette bare blir et løft for gjestene, men også for oss selv. Alle er nå veldig motiverte for å starte med noe helt nytt, noe som vi også tror kan resultere i at de ansatte, om mulig, blir enda mer inspirerte til å lage utsøkte matretter og yte enda bedre service, sier restaurantgründeren, som opplyser at Bølgen & Moi også skal åpne ny restaurant i Bodø neste år.

En av de som gleder seg veldig til å åpne ny restaurant er daglig leder på Bølgen & Moi Briskeby, Linn Elisabeth Albertsson, som også skal drive det nye etablissementet på Gimle.

Det var mangel på fornying av en utgående leiekontrakt som førte til at restaurantkjedens ledelse til slutt bestemt seg for å flytte etablissementet fra Briskeby til Frogner House Apartments i Bygdø Allè 53, der daglig leder Pierre Jansson nå ser frem til et fruktbart samarbeid med Bølgen & Moi. – Dette blir rett og slett perfekt match, sier Jansson.

Bilde: Bølgen og Moi flytter inn i en av de mest kjente bygningene i Bygdøy Allé. Foto: Tom Nissen