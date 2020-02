BOOKING HOLDING OG EXPEDIA KONTROLLERER ONLINE-REISEMARKEDET

De aller fleste hotellbookinger foretas via internet, og de aller fleste av disse går via de to store OTA’ene: Booking Holding og Expedia. Førsteinntrykket, når man ser alle reisetilbyderne på nettet, er at det er en enorm flora av forskjellige OTA’er og nisjeoperatører, som for eksempel Trivago, Hotels.com og Kayak, men de fleste er datterselskaper av enten Booking Holdings eller Expedia. Tilsammen er de nesten duopolister, med over 80% av det globale OTA-markedet (utenfor Kina) og de er verdt over $100 milliarder (NOK 913 milliarder), omtrent like mye som USAs fire største flyselskaper. OTA’ene tjener enormt på å være mellommenn mellom hotellene og deres gjester, det førte til at adm. dir. i Booking Holdings, Glenn D. Fogel, ble belønnet med $ 20 millioner (NOK 182 millioner) i 2018.

Konkurransemyndighetene i forskjellige europeiske land, og EU, har påtalt forskjellige sider med OTA’enes måte å drive salg på, ikke minst teknikker der de stresser kundene til å booke, ved feilaktig å opplyse at det kun er få rom igjen. Men til tross for advarsler, fortsetter mange av OTA’ene med dette. De betaler også Google for at deres egne sider skal komme opp øverst på søkelisten, når noen søker etter et bestemt hotellnavn. Booking.com kommer altså høyere opp på listen enn hotellets egen nettside, såkalt ”brand-jacking”.

Søkemotorgiganten Google har også bygget seg opp som en av de største nettstedene for booking av særlig fly, men også hoteller, men så langt tjener de mest på søkemotorfunksjonen. Google tjener enormt på veksten i reisebestillinger på nettet, de fleste søkene går over Googles forskjellige plattformer. Booking.com og Expedia er blant Googles absolutt største kunder, uansett bransje. Søkemotormarketing (SEM) er OTA’enes største utgiftspost, Booking.com brukte over $4,4 milliarder (NOK 40 milliarder) på dette i 2018, det utgjør rundt 3 prosent av Googles totale annonseinntekter.

