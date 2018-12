BRA TRYKK I JULEBORDSMARKEDET

Denne helgen er det fullt trykk med julebord, for både bedrifter og private. Mye tyder på at årets sesong blir omtrent som fjorårets, når det gjelder antall gjester og omsetning. HRR har spurt noen populære serveringssteder om deres erfaringer fra årets julebordssesong.

– Innbookingen er på samme nivå som i fjor, men årets bookinger har kommet senere inn til oss. Omsetningen i november har gitt en liten vekst fra i fjor. Vi opplever at det er en mindre ramme tilgjengelig i forkant av arrangementet, men når gjestene først er i hus, nytes kvelden på samme nivå som tidligere. Salgsmiksen vår har en overvekt av utradisjonell julemat, men vi selger mer lutefisk i år enn tidligere, samt at Skalldyrplateauet vårt, på Bølgen & Moi Tjuvholmen, har vist seg å være veldig populært til julebordet i år, sier Harald Berger, adm.dir. Bølgen & Moi.

– På Engebret i 2018 har det aldri vært tidligere fullt, med ny omsetningsrekord i november, så vi bruker mye tid på å måtte beklage at det er fullt. Folk og bedrifter bruker like mye penger på julebord som ifjor, det er ingen nedgang, tvert imot en pen økning. Gjestene er ute etter det tradisjonelle, så det er mest julemat som går, våre julelunsjer er også blitt veldig populære, og vi var fullbooket til julelunsj i desember tidlig i november, sier Kay Johnsen, restauratør på Engebret Café.

– Bookinger før jul er omtrent på samme nivå som ifjor, med noen interne endringer grunnet konseptuelle endringer hos oss. Gjestene bruker omtrent like mye penger som ifjor, vi ser at foreløpig er snittsalget det samme. Gjestene våre på Louise og Sorgenfri er glade i tradisjoner og ønsker ikke endringer. Lutefisk er nr. 1, pinnekjøtt nr. 2 og tradisjonell juletallerken med ribbe, som nr. 3. På Christiania er målgruppen yngre og vi ser der at de tradisjonelle julerettene ikke er etterspurt, sier Tone I. Langbach, adm. dir. Mat & Drikkegruppen.

– Det er litt vanskelig å sammenligne med ifjor, siden det er første året vi driver.

Vi ser likevel at vi kommer høyere i omsetning enn i fjor, men antall gjester er nok ganske likt med tidligere år, siden det stort sett er og har vært veldig fullt. De bruker nok da mer enn i fjor, men det er vel så vidt over prisstigningen, vil jeg si. Vi har et ganske stabilt salg av rettene, men trenden med mindre avec til kaffen er definitivt tilstede, og folk drikker mer musserende til julematen, sier Rune Johansen, gjæstgiver/daglig leder på Stortorvets Gjæstgiveri.

– Vi merker selvsagt at det er mye aktivitet i førjulstiden på våre steder – både de som serverer tradisjonell julemat og de som kjører ordinær, sesongbasert meny. Onsdag til lørdag fortsetter å være de mest populære dagene og mange melder sin ankomst tidlig på kvelden, gjerne mellom kl 17-18, slik at det er mulig å ha flere bordsettinger. Samtidig ser vi at endel bedrifter legger sine årlige selskaper til nyåret, så vi har flere større arrangementer booket de første ukene i 2019, sier Naja Boone, markedsdirektør i Fursetgruppen.