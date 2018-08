BRITANNIA HOTEL BYGGER OPP LEDERTEAMET

Britannia Hotel har ansatt Ida Elisabeth Dønheim som restaurantsjef og assisterende hotelldirektør. Hun kommer fra stillingen som wine director i det norskeide luksusrederiet SeaDream Yacht Club, og har bred erfaring fra hotell- og restaurantbransjen, både nasjonalt og internasjonalt.

– Vi er veldig glade for at Ida Elisabeth Dønheim sa ja til å «flytte hjem» og bli en del av lederteamet ved Britannia. Hun er en meget sterk faglig person, er utrolig dyktig på mange områder og har en bred og solid erfaring fra både Norge og utlandet, som kommer godt med når vi skal bygge opp og utvikle et hotell og restauranter som skal skille seg ut, både nasjonalt og internasjonalt, sier adm.dir. Mikael Forselius.

Ida Elisabeth Dønheim har jobbet som kokk ved The Fat Duck (3-stjerners Michelin-restaurant) i England, vært soussjef ved Britannia Hotel, samt food and beverage-manager ved Thon Hotel Vårsøg i Surnadal. Her avanserte hun til stillingen som administrerende direktør fra juli 2012 til mai 2014. Deretter var hun adm.dir. ved Angvik Gamle Handelsted, før hun i september 2015 begynte som wine director ved SeaDream Yacht Club, med Miami og Oslo som baser.

Innimellom har hun også hatt konsulentoppdrag mot hoteller, restauranter og butikker for firmaet Quality Improvement.

Nå kommer hun altså tilbake til Britannia hotel, hvor hun skal ha det overordnede driftsansvaret for restaurantene og være stedfortreder for adm. dir. Mikael Forselius.

– Det er med ydmykhet og respekt jeg tiltrer i stillingen. Det er et stort og flott hus som skal fylles med innhold, og det er ikke en oppgave man kan ta lett på. Vi som skal jobbe ved Britannia får det flotteste «verktøyet» man kan ønske seg, et hus med sjel og historie og etter renoveringen et uttrykk og en kvalitet man skal lete lenge etter. Dette, kombinert med trøndelagsregionens mangfold, gjør at dette for meg er en drømmejobb. Jeg gleder meg enormt til å starte og til å komme «hjem». Jeg er et hotellmenneske av hjertet, og Britannia var stedet hvor grunnlaget for min karriere ble lagt, sier Ida Elisabeth Dønheim.

Gjennom årene har Ida E. Dønheim opparbeidet seg allsidig erfaring fra de fleste avdelinger innen hotelldrift som vil komme godt med når hun starter jobben ved Britannia. Når hun nå kommer til stillingen som restaurantsjef ved Britannia hotel understreker hun at ambisjonen er å skape et restauranthus som vekker oppsikt, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt.

Hun tiltrer stillingen som restaurantsjef og assisterende direktør 1.oktober 2018.