BRITENE FORLENGER 5% MVA PÅ OVERNATTING OG SERVERING

Rishi Sunak, finansminister i UK. Foto: Crown Property

Den britiske regjering vil forlenge kuttet i merverdiavgiften på overnatting og servering til 31.mars 2021.

Hotell- og serveringsmomsen ble tidligere i år redusert fra 20% til 5%, denne ordningen skulle vare til 12.januar 2021. Da finansminister Rishi Sunak la frem regjeringens plan for å bekjempe de økonomiske skadevirkningene av covid-19, i Underhuset torsdag, gjorde han det klart at 5% mva vil fortsette til 31.mars neste år. Han la også frem planer for lønnssubsidiering, corona-lån og et program for å hindre at arbeidsplasser går tapt.

Samtidig forslår den norske regjeringen å øke overnattingsmomsen igjen, fra 6 til 12 prosent. Dagens sats gjelder frem til 31. oktober 2020, og regjeringen foreslår altså ikke å forlenge tiltaket. Den lave satsen omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangementer.