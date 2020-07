BRITENE REDUSERER MVA PÅ SERVERING OG OVERNATTING TIL 5%

Den britiske finansministeren, Rishi Sunak, vil få fart på økonomien ved bl.a. å redusere MVA på servering, overnatting og attraksjoner. Foto: gov.uk

MVA på matservering, overnatting og attraksjoner skal reduseres, fra 20% til 5% i seks måneder, i Storbritannia.

For ytterligere å beskytte arbeidsplassene i bransjen, har finansminister Rishi Sunak også lansert et “Eat Out to Help Out” program, der regjeringen skal subsidiere 50% av prisen på måltider i restauranter som er med på opplegget, fra mandag til fredag i august, maksimalbeløpet her er £10 per person per måltid.

Den britiske finansministeren sier at landet står foran store økonomiske utfordringer, der tap av arbeidsplasser er den mest påtrengende.

Adm. dir. i UKHospitality, som er bransjeorganisasjonen for overnattings- og serveringsnæringen i UK, Kate Nicholls, sier at det er betryggende at finansministeren har innsett at overnatting og turisme er en viktig del av landets økonomi og en viktig støtte for det sosiale liv rundt om i hele UK. Det er også godt å se at regjeringen anerkjenner at vår sektor er blitt spesielt hårdt rammet av denne pandemien. Denne betydelige reduksjonen i MVA, bedre muligheter for å beholde ansatte og incentiver for publikum til å spise ute, er tilsammen en stor bonus for bransjen, sier Nicholls.