BRITISK PUB-SUKSESS HAR SNART 1000 PUBER

Over 11.000 puber har stengt dørene for godt i Storbritannia siden 2000. Fremdeles legges 76 puber ned hver måned, men det er optimisme å spore, fordi tallet på nedleggelser var dobbelt så høyt for bare noen få år siden. Idag er det rundt 39.000 puber i drift, i 1980 var det 69.000 puber i UK.

Mye av bedringen tilskrives den britiske regjerings nye rammevilkår for at puber skal overleve, siden de anses som hjørnestener i dagliglivet på mindre steder. Fremdeles er det 450.000 ansatte i puber og barer over hele landet, 14 prosent av disse kommer fra resten av EU. Trenden har i mange år gått fra små, lokale puber, til store pubkjeder eiet av bryggerier. Tilbudet av drikkevarer og interiøret er blitt kjedeligere, på den annen side er driften blitt mer profesjonell, med ordnede arbeidsforhold for de ansatte. Men britene drikker mer hjemme og mindre på pub, bare siden årtusenskiftet er ølvolumet servert i puber nesten halvert, fra 23,4 millioner fat (6,7 milliarder pints), til 12,6 millioner fat i 2017. Likevel er det særlig én pubkjede som har hatt suksess i de senere år, og som fortsatt ekspanderer kraftig.

Wetherspoons puber spesialiserer seg på real ales og har ikke musikk i lokalene. De er kjent for å konvertere gamle bygninger, som banker, kinoer, kirker og postkontorer til puber, og har vunnet en lang rekke priser for vellykkede ombygginger. Gjestene bestiller og betaler ved disken, drikkevarene får de vanligvis med en gang, mat skal være servert i løpet av 10 minutter. Prisene er hyggelige og det finnes mange spesialtilbud, f.eks. pizza med et stort glass vin for ca 80 kroner. Prisene hos Wetherspoon ligger 30 prosent under gjennomsnittet i bransjen, hemmeligheten er lave marginer og svært høye volumer. En gjennomsnittlig Wetherspoon-pub serverer 3780 måltider i uken, inkludert 800 varme frokoster. I 2000 ble det installert kaffemaskiner, med gratis påfyll og i 2002 utvidet de tilbudet med frokost. Mat er økt fra 18 prosent av salget i 2000 til 35% ifjor.

Idag har Wetherspoon nesten 900 puber i England, Skottland, Wales, Nord-Irland og Irland. De har puber på store jernbanestasjoner og lufthavner, og driver i tillegg 58 hoteller. Wetherspoon er en “disruptor” i markedet, andre puber og barer frykter at det skal komme en Wetherspoon i nærheten, det kan det gjøre, for gründeren, Tim Martin, vil ikke gi seg før selskapet har passert 1000 puber.

Tim Martin startet J D Wetherspoon plc for 40 år siden, i 1979. Martin eier fremdeles rundt 30 prosent av aksjene, og har stor innflytelse på den daglige driften. Idag er Wetherspoon Storbritannias tredje største pubkjede, markedsverdien er anslått til £1,3 milliarder (NOK 14,8 milliarder) og omsetningen steg ifjor med 5%, til 1,694 milliarder (NOK 19,2 milliarder). De har rundt 40.000 ansatte. De to største britiske pubkjedene er Greene King og Mitchells & Butlers.

Bilde: Wetherspoon Royal Victoria Pavilion i Ramsgate, er en av de største pubene. Den ligger i en victoriansk/edwardiansk paviljong ved sjøen.

Les hele artikkelen i HRR nr.4