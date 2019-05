BUCHARDT FIKK KLARSIGNAL TIL TOPP-HOTELL I BODØ

Kommunestyret i Bodø har gitt Anders og Arthur Buchardt klarsignal til å bygge hotell på toppen av Rønvikfjellet. Rønvikfjellet er et kjent landemerke og utsiktspunkt, hvorfra man se midnattsolen og store deler av Bodøhalvøya. Hotellet blir på rundt 12.000 kvadratmeter og får 260 rom.

Det var frisk debatt i Bodø kommunestyre i forbindelse med vedtaket. Noen mener vedtaket strider imot kommunes klimaplan, som forutsetter at ny utbygging i hovedsak skjer gjennom fortetting. Men til slutt var det et bredt politisk flertall som stemte for hotellplanene og at det skal bygges vei opp til toppen.

Foto: Nordic Architects/Voice Reklame