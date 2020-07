BUFFETEN KOMMER TILBAKE

Adm. dir. NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold

Regjeringen annonserte 9. juli at det fra 15. juli igjen blir lov å servere mat som buffet på hoteller og serveringssteder. Helsedirektoratet vil utarbeide detaljer for dette på et senere tidspunkt.

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, mener tiltaket er godt nytt for reiselivet:

– Dette er et steg i retning av normal drift vi har etterlyst lenge, og som er veldig positivt for bransjen. Det gir reiselivet muligheten til å levere et mer fullverdig produkt til sine kunder, sier Krohn Devold.

Krohn Devold påpeker at veldig mange hoteller og serveringsbedrifter har vist stor kreativitet i måten de har løst matservering på i corona-tiden, samtidig som at de har ivaretatt hygiene- og smittevernhensyn. Hun sier at opphevingen vil gjøre hotellfrokoster og andre konsepter betydelig enklere å gjennomføre. I tillegg tror hun kundene vil ønske vedtaket velkommen:

– Mange nordmenn har nok savnet den tradisjonelle hotellfrokosten, så det passer jo fint å få buffeten tilbake midt i fellesferien, sier Krohn Devold.

Etter at Helsedirektoratet også oppmyket reglene for kollektivtrafikk, sier Krohn Devold at myndighetene bør åpne for større konferanser.

– I en stor konferansesal kan man legge tilrette for trygge samlinger. Smittesporing er mye enklere der enn på T-banen. På konferanse har man kontaktdata på deltagerne, og kan plassere alle på bestemte plasser, påpeker Devold.