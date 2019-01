Etter et kort opphold er Burger King tilbake på Karl Johan. Den nye restauranten har tre etasjer, lounge-områder og nyeste interiør. Restauranten åpnet tirsdag 15. januar, i TGI Friday’s sine gamle lokaler på Paleet. Dette er en av Norges største Burger King restauranter med 120 sitteplasser.

Det er Hardi Askari som skal drifte den nye restauranten på Karl Johan. Hardi har mer erfaring med Burger King enn de fleste. Han har jobbet i Burger King siden 1999 og har drevet seks restauranter i Oslo sentrum, hvorav to har ligget på Karl Johan tidligere.

– Det viktigste for meg når jeg skulle åpne denne restauranten, var å få på plass et solid team. Jeg har tro på unge og ambisiøse mennesker. Vi er nå 30 stykker, men vi kommer nok til å bli enda flere frem mot sommeren. De aller fleste er ungdom, og mange har sitt første møte med arbeidslivet i denne restauranten. Det har også vært viktig for meg at vi speiler Oslo og Karl Johan godt, derfor har de ansatte bakgrunn fra 18 forskjellige nasjonaliteter så langt, forteller restaurantsjef Hardi Askari.

– Det føles bra å flytte tilbake på Karl Johan. Dette blir den beste plasseringen vi har hatt til nå. Her har vi jo utsikt til Kongen. Restauranten er bygget i vår mest moderne stil, som passende nok heter «Garden Grill», smiler Askari.

Restauranten er utstyrt med nyeste teknologi, ialt 12 selvbetjeningskiosker, som gir gjestene en enklere måte å bestille på.

Administrerende direktør i Burger King, Rune Sandvik, har selv drevet Burger King på Karl Johans gate på nittitallet.

– Helt siden Burger King kom til Norge i 1988, har vi hatt restaurant på Karl Johan. Vi er veldig fornøyde og stolte av den nye restauranten, og ikke minst med å å ha fått et dyktig team til å drive den. Dette kommer til å bli et av våre viktigste utstillingsvinduer, sier administrerende direktør i King Food AS, Rune Sandvik.

Bilde: Hardi Askari, klar med ny Burger King i Karl Johansgate. Foto Hung Pham, MSL Group