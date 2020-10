BYRÅDET I OSLO OPPHEVER IKKE SKJENKESTOPP OG VIL IKKE OPPFORDRE TIL Å BESTILLE JULEBORD

Byrådet i Oslo vil ikke innføre noen av regjeringens planlagte oppmykninger av tiltak fra 12. oktober, som oppheving av skjenkestopp ved midnatt og at inntil 600 personer kan være tilstede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer.

NHO Reiseliv reagerer på at Raymond Johansen går imot Erna Solbergs oppfordring til bedriftene om å holde julebord for de ansatte. Byrådslederen sier at denne oppfordringen ikke kan gis i Oslo.

– Dette er unødig strengt, og vi er redd budskapet hans blir misforstått. Det bør være mulig for arbeidsgiver å ta med de ansatte ut på en middag eller en julelunsj i mindre grupper. Som Erna Solberg understreker, er det fullt mulig å arrangere julebord for de ansatte innenfor trygge smittvernsrammer – også i hovedstaden, sier Kristin Krohn Devold, adm. dir. i NHO Reiseliv.

– Det at Raymond Johansen viderefører strenge restriksjoner for reiselivet i Oslo, understreker behovet for videreføring av kompensasjonstiltak for reiselivet, som fortsetter å lide store økonomiske tap. Bransjen har ventet i to måneder på en ny kompensasjonsordning, siden den gamle ble avsluttet 31. august. Nå må den komme på plass, slik at vi berger arbeidsplasser og holder levedyktige bedrifter i live, sier Kristin Krohn Devold.