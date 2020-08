CHAMPAGNEPRODUSENTENE STERKT RAMMET AV CORONAPANDEMIEN

Det går mot en av de beste drueavlingene på mange år i Champagne, men en stor del av druene vil sannsynligvis ikke bli høstet. Coronaviruset har skadet champagneindustrien sterkt. Restauranter og barer står for en stor andel av salget, i tillegg har det vært kutt i brylluper og andre sosiale arrangementer, pluss festivaler og store sportsarrangementer. Millioner av champagneflasker, som skulle vært drukket i slike forbindelser, er aldri blitt solgt. På grunn av profilen som festdrikk, er champagne mer negativt rammet enn andre typer alkoholholdig drikke.

Bransjen regner med at salget blir redusert med rundt 100 millioner flasker, til ca 200 millioner flasker i 2020. Hos champagneprodusentene er kjellerne og lagringsfatene fulle. 2019 var et rekordår for champagneprodusentene, salget passerte EUR 5 milliarder (NOK 53 milliarder), for første gang i historien, 2020 startet også svært lovende.

Som resten av fransk landbruk er champagneprodusentene avhengige av midlertidig arbeidskraft fra Øst-Europa for å få drueavlingen i hus, all plukking skjer manuelt. Med reiserestriksjoner mellom mange land i Europa i slutten av august og første del av september, vil dette være svært problematisk.