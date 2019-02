CITYBOX VIL EKSPANDERE INTERNASJONALT

Lavpris-hotellkjeden Citybox går inn i et aktivt år, med nytt hotell i Bergen, nytt hotell i Tallinn og utvidelse av Citybox Oslo. Samtidig er de på jakt etter å etablere seg i flere store, europeiske byer, forteller adm. dir. Eivind Hjulstad i Citybox AS.

Hva er konseptet for Citybox?

– Citybox er moderne lavprishoteller. For flere år siden så vi at det var en åpning i markedet for denne typen hoteller. Vi har fokus på at det skal være moderne og arealeffektive rom, lav pris og bra beliggenhet, i de største byene. Gjestene ordner bestilling, betaling, innsjekk og utsjekk selv, gjennom internett og innsjekkingsterminaler på hotellene. Vi har tatt vekk resepsjonen og satt opp innsjekkingsterminaler isteden. Når gjestene sjekker inn på terminalene, får de ut et nøkkelkort til rommet og skriftlig informasjon om hotellet, rommet, wifi-kode, etc.

Hvilke hoteller har dere idag og hvilke planer har dere for nye?

– Vi har per idag ett hotell i Bergen og ett i Oslo. Nå utvider vi Citybox Oslo i Prinsens gate, for annen gang, slik at vi totalt får 341 rom. Det blir da Oslos femte største hotell. Hotellet åpnet i 2013. I Bergen oppgraderte og utvidet vi hotellet til 120 rom i 2017. Hotell nummer to i Bergen, på Danmarks plass, skal være klart til åpning i mai, der blir det 144 rom. I september skal vi åpne et hotell i Tallinn med 272 rom.

Hotellbygningen i Bergen eies av hovedaksjonæren i Citybox, AS Smith-Sivertsen, og vi som driftsselskap leier av dem. I Oslo, og de nye prosjektene, leier vi av en lokal huseier.

Nå jobber vi mye med utvikling av flere hoteller og er åpne for flere muligheter, enten å kjøpe sammen med eiendomsselskapet, eller leie. For at vi skal være interessert må hotellene iallfall ha over 100 rom, det vi er mest interessert i er 150 rom og oppover. Vi jobber aktivt med å etablere nye hoteller i mange av de største byene i Europa, og er spesielt på utkikk etter sentralt beliggende eiendommer i Helsinki, Warszawa, Brussel og København. Innen seks år fra nå er målet å ha 10 Citybox-hoteller, innen ti år er målet 20 hoteller. Vi er også interessert i flere hoteller i Norge, men konseptet vårt passer best i de største byene.

Hvordan var 2018 og hvordan ser 2019 ut så langt?

– Citybox Oslo hadde rekordbelegg på 90,2% i 2018, i Bergen hadde vi 75%. Det betyr at i Oslo ligger vi nesten 20% over gjennomsnittet i markedet, i Bergen ligger vi 15% over.

Utsiktene for 2019 ser enda bedre ut. Innsalget er veldig bra, det blir spennende med to nye hotellåpninger og om vi greier å opprettholde det høye belegget i Oslo, også etter at hotellet er utvidet i juli/august iår.

Bilde: Citybox Oslo hadde rekordbelegg på 90,2% i 2018, nå utvides hotellet til totalt 341 rom.

