CLARION ANSETTER ”DIRECTOR OF HAPPINES”

Clarion Collection skal skape et unikt bransjekonsept med det skandinaviske uttrykket “hygge” som plattform. Med seg på laget har de en “Director of Happiness”, som skal videreutvikle konseptet og implementere det hos medarbeiderne.

Forskning viser at stadig flere mennesker ønsker å være mindre tilgjengelige. I motsetning til tidligere, ønsker mange nå å bli “av-digitalisert” og heller søke seg til rolige oaser, som tilbyr ekte avkobling. Nå forsterker hotellkjeden Clarion Collection sin posisjon med mål om å skape disse rolige plassene for avkobling, og samtidig tilby “hygge-opplevelser” på samtlige av sine 49 hoteller.

– Siden Clarion Collection-kjeden var den første jeg kjøpte, har den alltid hatt en spesiell plass i hjertet mitt. Det at nesten samtlige hoteller holder til i historiske bygg som alle bærer på en unik historie, gjør også at Clarion Collection skiller seg ut. Clarion Collection og hygge føles som en “match made in heaven”, fordi hygge er en filosofi og livsstil som er helt på linje med det kjeden står for. Det unike matkonseptet bestående av fika* og kveldsmat, har vi for eksempel ikke sett at noen annen hotellkjede tilbyr, sier Petter Stordalen, grunnlegger av Nordic Choice Hotels.

(*Fika er kaffe ledsaget av kaker eller bakverk, noe som er vanlig i Sverige.)

Det populære matkonseptet der gjestene får både frokost, fika og kveldsmat er blitt oppgradert, og musikk, farver og lyssetting er blitt endret for, i størst mulig grad, å skape rom for nytelse og avkobling.

– Vi har hentet mye inspirasjon fra Meik Viking, som er forsker og CEO ved The Happiness Research Institute, og også forfatter av “The little book of Hygge”. Boken har blitt solgt i over 1 million eksemplarer og er oversatt til 26 språk. Det har vært naturlig å sparre med Meik, som gjennom sitt virke som ekspert og foreleser i internasjonal sammenheng, er mye på reise, forteller Øyvind Alapnes, kjededirektør for Clarion Collection Hotel.

For å sikre at det nye konseptet implementeres ute på hotellene og blant de ansatte, er det blitt opprettet en stilling med tittelen ”Director of Happiness”.

– Min rolle er å jobbe med arbeidslyst og -glede hos våre medarbeidere. Det er ingen hemmelighet at lykkelige ansatte bidrar til lykkelige gjester, sier Rebecca Wodajo, ”Director of Happiness” i Clarion Collection Hotel.