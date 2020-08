CLASSIC NORWAY UTVIDER SPESIALTILBUD TIL BRANSJEFOLK

Stephen Meinich-Bache, adm. dir. Classic Norway Hotels.

Hotellkjeden Classic Norway Hotels fortsetter «Reisebransjeløftet». – Responsen fra bransjen har vært enorm og bestillingene har tikket inn, sier administrerende direktør i Classic Norway Hotels, Stephen Meinich-Bache.

– I vår lanserte Classic Norway Hotels «Reisebransjeløftet». Dette ga ansatte i reiselivsbransjen mulighet til å oppleve noe av det vakreste av Norge gjennom bransjepriser, som ellers er forbeholdt hotellkjedens egne ansatte.

Interessen har vært enorm og vi har derfor bestemt oss for å forlenge tilbudet til 1. mai 2021. I tillegg utvider vi tilbudet til å gjelde bransjekollegaer i hele Skandinavia, sier Meinich-Bache

De siste månedene har hotellkjeden mottatt mer nærmere 400 rombestillinger fra opplevelseslystne kollegaer i alle deler av bransjen. 500 kroner betaler gjestene for et dobbeltrom – gitt at hotellet har ledig kapasitet. De får også 30 prosent rabatt i restauranten.

Classic Norway Hotels består av 18 nøye utvalgte hoteller av høy kvalitet over hele Norge; fra Fevik i syd til Lofoten i nord. Meinich-Bache legger ikke skjul på at reisebransjeløftet også dreier seg om at kollegaer erverver seg kjennskap om hotellkjeden han leder: – Vi har en fantastisk portefølje, men kjennskapen til Classic Norway Hotels har til nå vært for lav. Dette jobber vi med og når bransjekollegaer selv opplever kvaliteten på hotellene, maten og servicegraden, får vi mange nye ambassadører, sier Meinich-Bache.

Etter forholdene var sommeren solid for Classic Norway. Hotellene har tradisjonelt tiltrukket seg mange feriegjester og sommeren i år var intet unntak. Nå forbereder de seg på nytt storinnrykk i høstferien.