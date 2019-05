COLOR LINE LANSERER VERDENS STØRSTE PLUG-IN HYBRID SKIP

26. juli går jomfruturen for verdens største plug-in hybrid skip, M/S Color Hybrid, fra Sandefjord til Strømstad. Skipet, som bygges ved Ulstein Verft, setter global standard for miljøvennlige skip og representerer en betydelig fornyelse av shopping- og opplevelsestilbudet til reisende mellom Norge og Sverige. Skipet får plass til rundt 2000 passasjerer og 500 biler.

Color Hybrid tar i bruk nye løsninger for å redusere støy og utslipp. Skipet er en plug-in hybrid, der batteriene på fem mega watt timer, lades via en strømkabel med miljøvennlig strøm fra landstrømanlegg på kaia i Sandefjord. Skipet vil gå ut og inn av Sandefjordsfjorden tilnærmet lydløst og uten utslipp av skadelige miljøgasser, eller nitrogen- og svovelforbindelser til luft i området.

Batteripakken veier 65 tonn og kan lades på en time. Skipet har i tillegg et varmereservoar på fem mega watt, som utnytter varmen både fra kjølevannet og eksosen til oppvarming. Dette, sammen med en optimal skrogkonstruksjon, bidrar til å gjøre skipet energieffektivt og miljøvennlig.

Det nye skipet vil gi en bedre reiseopplevelse og setter en ny standard for komfort. Ombord blir det utvidet og forbedret shopping- og servicetilbud med store butikker, og tre flotte spisesteder med et rikt utvalg av mat og drikke. På dekk vil det være et drivhus drevet av spill-varme. Her vil det blant annet dyrkes urter og grønnsaker som skal serveres ombord.

For å tilrettelegge for det nye skipet har det vært stor byggeaktivitet i havnene. Både i Strømstad og i Sandefjord er det gjort betydelige oppgraderinger. Det er bygget landramper for effektiv ombordkjøring, og kaiområdene er oppgradert blant annet med nye trappetårn og passasjertuber.

Foto:Brick