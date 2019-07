COMFORT GRAND CENTRAL I ØSTBANEHALLEN BYGGER UT

Comfort Hotel Grand Central , med beliggenhet i Østbanehallen, i tilslutning til Oslo S, består i dag av 170 rom og bygger til høsten ut med 24 nye rom i retning mot Flytoget og togsporene. Hotellet inntar med det en enda mer sentral posisjon i Oslo.

– Det faktum at vi får flere rom er fantastisk. Til tross for flere rom i Oslo-markedet i år sammenlignet med i fjor, øker vi så langt i år på belegg og vi ser at etterspørselen er stor. Vi har funnet vår plass i markedet som et urbant og kult Comfort Hotel til en gunstig pris, med et fantastisk team som jobber her og en beliggenhet som er helt topp. Våre gjester kan gå tørrskodde fra Flytoget inn til hotellet og mange rom har utsikt over Operaen eller Karl Johans gate. Her bor du virkelig midt i det pulserende Oslo, sier Johanna Furenbäck, hotelldirektør for Comfort Hotel Grand Central.

Bane NOR Eiendom står bak utbyggingen sammen med Comfort Hotel, byggestart er satt til august/september 2019. Den nye delen av bygget beregnes å være klar høsten 2020.

– Denne utbyggingen har vi gledet oss til, og vi ser frem til det videre utviklingsarbeidet sammen med Nordic Choice Hotels. Ytterligere 24 rom vil gi etterlengtet økt kapasitet hos Comfort Hotel Grand Central og underbygge Oslo S og Østbanehallen som det mest sentrale og attraktive knutepunktet i Norge, sier Trond Rusten, prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom.

– Vi har akkurat oppgradert hotellets gym og nå blir oppgraderingen av lobby og rom neste steg i å utvide vårt unike produkt. I dag er alle rom hos oss helt unike og det skal vi sørge for å formidle også i den nye delen,sier Johanna Furenbäck.

Bilde: Hotelldirektør Johanna Furenbäck i den delen av bygget der de nye rommene kommer.