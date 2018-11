COMFORT HOTEL FORTSETTER Å KASTE UT PLAST

Comfort Hotel sjekket tidligere i år inn på rehab for plastmisbruket sitt, hvor målet var å være fri for all unødvendig bruk av plast i 2020. Evalueringen av oppholdet så langt viser at rehab’en har hatt stor effekt på mengden av plast som brukes på hotellene.

– I mai 2018 besluttet vi at vi skulle legge inn hele Comfort Hotel-kjeden på plastrehab. Det er ingen som ikke har fått med seg at plast er en av de største miljøtruslene på jorden, og derfor er alle ansvarlige for å bidra med noe. Som hotell kan vi faktisk bidra med ganske mye, og det har vi gjort med full kraft, sier Anna Spjuth (bildet), Senior Vice President, Comfort Hotel®.

– Det første steget av rehab’en var å ta bort all unødvendig engangsplast, og direktivet var å fjerne blant annet engangsglass på rommene, plast-tannbørster, engangsforpakninger med såper o.l., samt sugerør. Tallene viser at hotellenes bestillinger av plastartikler har gått drastisk ned i 2018, sammenlignet med 2017. Forbruket av plastlokk til kaffekopper er 7 ganger mindre i år enn det var i fjor, og for 2019 er målet at alle lokk skal være av et miljøvennlig og vekstbasert materiale, og snart finnes det bambus-tannbørster på alle våre hoteller.

Vi fortsetter kampen og sjekker ikke ut av rehab helt enda. Innkjøpsavdelingen vår samarbeider tett med leverandørene for å finne miljøvennlige alternativer til alt. I vår Deli er målet å kun bruke 100% nedbrytbare forpakninger. Vi sørger for gjenvinningsstasjoner på hvert hotell, i hver etasje. Og jeg kommer ikke til å gi meg før vi bruker miljøvennlige søppelposer. Alle i Comfort Hotel vet hvor viktig dette initiativet er, og det er ingen tvil om at beslutningen respekteres, hylles og etterleves i hele organisasjonen. Akkurat som jeg sa i vår, er ambisjonen å være fri for all unødvendig bruk av plast i 2020, sier Anna Spjuth.