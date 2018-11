COMFORT HOTEL KARL JOHAN TRENGER FLERE ROM

Comfort Hotel Karl Johan, som ligger i hjertet av Oslo, har vært en suksess fra dørene åpnet vinteren 2016. Allerede to år senere bygges hotellet ut med 83 nye rom for å møte etterspørselen.

Høy kvalitet, lav pris, sentral beliggenhet og smarte løsninger er noe av det som kjennetegner Comfort Hotel, og behovet for flere rom på Comfort Hotel Karl Johan viser at konseptet “Urban easy living” er en favoritt hos gjestene.

– Å være et selected service-hotell som tilbyr førsteklasses service er litt uvanlig – men jeg er sikker på at det er et vinnende opplegg som kommer til å bli mye vanligere fremover. De bevisste og moderne hotellgjestene er smarte og vet hvordan de vil bruke pengene sine for å få mest mulig verdi – og det har vært ledestjernen når vi har utviklet Comfort. Her på mitt hotell får man boulevard på budsjett, midt på Karl Johan. Og snart får enda flere sjansen til å henge med oss – 83 nye rom åpnes i 2020, sier Petter Kristiansen, General Manager på Comfort Hotel Karl Johan.

Etter utbyggingen vil hotellet ha totalt 264 rom, i tillegg til restaurant, gym, musikkstudio og Barception, helt i tråd med Comfort Hotels moderne og uformelle hotellkonsept.