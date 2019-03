COMFORT HOTEL PORSGRUNN ÅPNET

1.mars mars åpnet dørene til Comfort Hotels nyeste tilskudd, Comfort Hotel Porsgrunn. Med sentral beliggenhet på Kammerherreløkka og flotte konferansefasiliteter, vil hotellet bety mye for Porsgrunn som destinasjon.

– Det gleder oss stort at lokalmiljøet har like stor tro på hotellet som vi har. Vi skal være synlige i bybildet og det skal være lett å komme innom, sier Teo K. Luisa, hotelldirektør på nye Comfort Hotel Porsgrunn.

Åpningen av Comfort Hotel Porsgrunn betyr at byen får et splitter nytt hotell med 134 trendy rom over 8 etasjer, treningsrom med panoramautsikt og en Barception. I tillegg er hotellet utstyrt med flere konferanserom, hvorav et av dem har takveranda med en fantastisk utsikt over byen. I tråd med Comfort Hotels moderne og uformelle hotellkonsept, er også lobbyen et naturlig sted for gjester og besøkende å arbeide, spise og ha møter i en avslappende atmosfære, og rundt hotellet vil det bli uteservering og et helt nytt byrom.

– Hotellet har en urban og industriell stil med betong, stein og flis. Materialene er rett og slett en del av dekoren og helt i tråd med det Comfort Hotel skal være, nemlig urbant, sier direktøren.

Høy kvalitet, lav pris, sentral beliggenhet og innovative gjesteløsninger, er noe av det som kjennetegner Comfort Hotel.

– Vi har utviklet et hotellkonsept tilpasset den moderne hotellgjest. Med dette hotellet skal vi gi både fritidsreisende og forretningsreisende et hotell med førsteklasses beliggenhet, urbant design, uformell atmosfære og attraktive priser. Det er ingen tvil om at Porsgrunn er veldig klare for et helt nytt hotell i bybildet, og vi er veldig stolte av at det er nettopp et Comfort Hotel, sier Anna Spjuth, kjededirektør Comfort Hotel.