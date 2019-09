COMFORT HOTEL TILBYR GREEN REHAB

Comfort Hotel har siden i fjor kuttet ned på plastmisbruket sitt og gjør nå sin største miljøsatsning med Green Rehab – et initiativ hvor målet er å inspirere og lære av gjestene rundt miljøspørsmål, samt å vise frem sitt arbeid for en mer holdbar verden.

I en periode på seks uker forvandles den urbane kjedens hoteller i Norge, Sverige og Danmark til såkalte “Green Rehabs”. Når gjestene sjekker inn på Comfort Hotel og dermed Green Rehab, kommer de til å møtes av miljøbevisste hoteller fylt med informasjon om noen av de største miljøproblemene vi har og hvordan de aktivt arbeider for å være en del av løsningen. Gjestene kommer også til å oppmuntres til å bidra med sine beste miljøtips og innspill til hvordan Comfort Hotel kan bli enda bedre på miljø, mot en sjanse til å vinne gratis hotellnetter.

– I mai 2018 delte vi i Comfort Hotel at vi sjekket inn på rehab for grovt plastmisbruk. Målet var å være plastfrie i 2020, noe vi oppnådde allerede i 2019, men vi har også mange andre gode tiltak for å bidra til et bærekraftig miljø. Vi vil verne miljøet ved å kaste mindre restavfall, bruke mindre energi, redusere vannforbruket, minimere bruken av kjemikalier og sørge for at transporten til og fra hotellene blir så kort som mulig. Dette kan vi ikke gjøre alene, derfor inviterer vi våre gjester til å sjekke inn på Green Rehab for å ta del i våre miljøsatsninger – og mål. Dels for å inspirere og ta dem med på vår reise, men også for å høre på deres ideèr og ønsker, sier Anna Spjuth (bildet), Senior Vice President for Comfort Hotel.

Miljøinitiativet varer fra 16. september til 31. oktober.

Gjennom Green Rehab kommer følgende deler av Comfort Hotels miljøarbeid til å belyses:

– At hotellkjeden har kvittet seg med all unødvendig engangsplast.

– Hotellkjedens arbeid med å ta frem miljøvennlige vaskemidler og minske bruken av kjemikalier som påvirker mennesker, dyr og miljøet. Målet er å redusere bruken til 12 gram pr gjest/natt før 2021. Alle Comfort Hotel har implementert Ultra Clean-vann og Ozone-vann i stedet for skadelige kjemikalier.

– Målet om å redusere hotellenes vannforbruk til 180 liter pr gjest/natt før 2021.

– Målet om å ha en gjenvinningsgrad på 99% før 2021.

– Fokus på matsvinn og tiltak for å redusere dette, samt økt fokus på økologiske matvarer og kaffe.