CORONA PÅSKYNDER DET KONTANTLØSE SAMFUNN

Hotell- og restaurantbransjen er blitt en mer og mer kontantfri arena. Nå har coronapandemien ført til at kontanter nesten er forsvunnet i de fleste bransjer.

Etter at Norge stengte 12. mars, har nordmenn nesten sluttet å bruke kontanter. Mange butikker vil ikke ta imot kontanter nå, på grunn av hensynet til smittevern. Ifølge Nokas gikk kontantbruken ned med over 40 prosent i april, sammenlignet med april året før. Tidligere har nedgangen vært på 6–7 prosent i året.

Hotell- og restaurantbransjen har vært tidlig ute med å tilpasse seg at gjestene foretrekker kort fremfor kontanter, i dag er kontantandelen i hotell- og restaurant godt under 5%. Nå mener ekspertene det er like før Norge kan kalle seg et kontantløst samfunn. Kontanter vil naturligvis fortsatt finnes i omløp, men det viktige for reiselivsbransjen og andre salgssteder, er at det må bli tillatt å kun ta imot kort og elektroniske betalingsmidler, slik er det ikke i dag.

Innen hotell- og restaurantbransjen er det i første rekke i barer, puber og kaféer kontantene holder stand, men også der minker andelen for hvert år. Å håndtere kontanter er kostbart, studier viser at de totale omkostninger for et land kommer opp i 0,5% av BNP. For brukerstedene er kortterminaler blitt mye billigere og enklere å bruke, iallfall i Norge.

Det har vært en enorm utvikling innen mobiltelefonteknologi i de senere år. Smarttelefonen kan nå fungere som en betalingsterminal, noe som gir brukerne tilgang til elektronisk betaling hvor som helst, når som helst. Apper gjør det mulig for eksempel å bestille hotellrom, sjekke inn, åpne døren til rommet, sjekke ut og betale.

Selv om kontanter brukes mindre og mindre, og bankene legger ned sin kontantservice, gjelder likevel Sentralbanklovens krav om at alle bedrifter må akseptere kontanter.