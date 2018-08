CRUISESKIP FOR 550 MILLIARDER I BESTILLING

Ordreboken for nye cruiseskip har satt ny rekord ved utgangen av juli. På verdensbasis er det nå 113 cruiseskip med en kapasitet på totalt 268.854 passasjerer i ordre, for levering frem til 2027. Verdien på cruiseskip i ordre er nå $67 milliarder (NOK 550 milliarder), ifølge Cruise Industry News.

På grunn av over 30 mindre ekspedisjonsskip, som skal leveres frem til 2024, er gjennomsnittlig størrelse på de nye skipene nå redusert til 2379 passasjerer.

Mange mindre cruiserederier har nye skip i bestilling, men også de største har fortsatt stort trykk på nybygg. For eksempel har det tyske rederiet TUI to nye skip i bestilling hos det italienske verftet Fincantieri. De skal ha LNG som drivstoff og får en kapasitet på 4000 passasjerer. Levering blir i henholdsvis 2024 og 2026. TUI har også to skip under bygging hos Meyer Turku i Finland. Disse skal leveres i 2019 og 2023.