DE 4 STØRSTE HOTELLSELSKAPENE HAR 55% AV GLOBAL PIPELINE

Marriott, Hilton, IHG og Accor står for 55% av den globale pipelinen for nye hoteller under bygging. Ved siste årsskifte var det 13.573 prosjekter med over 2,2 millioner rom i pipelinen. Ifølge Lodging Econometrics Global Construction Pipeline Trend Report, som omfatter hoteller under bygging i alle land, er de ledende operatørene:

Marriott International 2544 prosjekter, 420.405 rom

Hilton Worldwide 2252 prosjekter, 333.209 rom

IHG 1716 prosjekter, 249.379 rom

AccorHotels 966 prosjekter, 177.052 rom

De ledende varemerkene er Marriotts Fairfield Inn (397 prosjekter), Hampton by Hilton (619 prosjekter), IHGs Holiday Inn Express (731 prosjekter) og AccorHotels Ibis (321 prosjekter).