DE BERGENSKE TILFØRER BWH HOTEL GROUP 6 HOTELLER

De Bergenske, som driver flere av Bergens mest velrenommerte hoteller, innleder et samarbeid med BWH Hotel Group. De Bergenske ønsket sine første gjester velkommen for over 100 år siden, og har siden den gang levert gode opplevelser for både tilreisende og lokalbefolkningen.

Hotellene, som alle har en personlig og unik karakter, kommer til å bli markedsført som WorldHotels Elite Collection, WorldHotels Crafted Collection, BW Premier Collection og BW Signature Collection.

-Vi ser virkelig frem til å samarbeide med BWH Hotel Group. Det passer oss svært godt å få mulighet til fortsatt å utvikle våre individuelle hoteller og tilby gjestene en unik opplevelse, og samtidig dra nytten av den styrken et større nettverk av hoteller gir oss, sier Kjetil Smørås, eieren av De Bergenske.

– For oss er De Bergenske en drømmepartner», sier Johan Kukacka, administrerende direktør for BWH Hotel Group i Skandinavia. – Vår ambisjon er å tilby et alternativ til de store, standardiserte hotellkjedene, og sammen med De Bergenske tar vi et første skritt for å styrke vår posisjon i Norge.

Hotellene som knyttes til BWH Hotel Group, er Bergen Børs Hotel, Zander K Hotel, Hotel Hordaheimen, Grand Hotel Terminus, Villa Terminus og Augustin Hotel.