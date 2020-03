DET ALLER MESTE AV SERVERINGSBRANSJEN STENGER

I pressemelding fra Helsedirektoratet 12. mars, står det følgende:

Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud:

– Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge tilrette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.

– Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. Dette vil gjelder fra torsdag 12. mars, kl 1800 til og med torsdag 26. mars 2020, kl 24.00. Tiltakene kan bli forlenget.

NHO Reiseliv tolker disse nye retningslinjene slik:

Alle puber, barer, serveringssteder uten matservering – må stenge.

Serveringssteder som serverer mat, kan holde åpent under følgende forutsetninger:

– At det ikke serveres fra buffet.

– At det legges tilrette for at gjestene kan ha 1 meters avstand mellom hverandre – det betyr at serveringsstedet kanskje må begrense antallet mennesker som er inne i lokalet samtidig.