DOBBEL GULL I INTERNASJONAL GIN-KÅRING

Skagerrak Nordic Dry Gin har vunnet gull i kategoriene ”Contemporary” og ”Premium” i konkurransen The Gin Masters, som arrangeres hvert år av det verdensledende bransjemagasinet The Spirit Business. 219 forskjellige gin-merker deltok i årets konkurranse i London.

– Dette er en knallhard konkurranse, denne juryen gir ikke ved dørene, sier Country Manager Holger Gramstad i Arcus.

Arcus inviterte seks bartendere, noen av Nordens aller fremste, for å lage gin i verdensklasse. Det arbeidet tok over ett år, men har vist seg å være verdt tiden.

– Vi testet et hav av botaniske elementer, og har endt opp med ting som juryen neppe har smakt i en gin i før. For eksempel søl, en tang som kun vokser noen få steder langs kysten vår. Hylleblomst, med den gode duften, og busken tindved som ofte vokser i havkanten, er også med. Vi er veldig stolte over å vinne to gull i to ulike kategorier, noe som viser hvor stort smaksrepertoar Skagerrak spiller på, samtidig som vi har oppnådd å beholde den karakteristiske einebær-gin smaken.

Bartenderne møter publikum hver dag, og vet hva de ønsker. De ga seg ikke før de var sikre på å ha laget en gin som de mest kravstore gjestene ville ønske å bestille igjen. Jeg synes til tider synd på vår utviklingsavdeling i Arcus, som måtte tilbake med nye tanker gang på gang, men resultatet imponerte juryen, sier Holger Gramstad.

Skagerrak Nordic Dry Gin er en nykommer, men et 60-talls restauranter og barer langs sørlandskysten har nå satt den på sine drink-kart.