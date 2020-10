DRAMATISK FOR DESTINASJONEN NORDKAPP

Foto: Visit Nordkapp/Kjell Bendik Pedersen

Nordkapp-samfunnet har tapt 115 millioner kroner på at coronapandemien stoppet turistene. – På en normal dag ville det vært fra 150 til 300 gjester her. Hurtigruten har avlyst de fleste seilingene, og det er nærmest ingen turister ombord på de skipene som kommer, det er på grensen til en katastrofe, sier direktør Sten Marvin Olsen til NRK.

På slutten av sommeren ble det registrert 36.000 besøkende på Nordkapp, mot nesten 280.000 i fjor. Et lite lyspunkt er at en tredjedel er fra Norge. Det er en uvanlig høy andel.

– Situasjonen er dramatisk for Nordkapp og hele reisemålet, sier Marianne Berg, daglig leder for Visit Nordkapp.

Sammenlignet med i fjor har de en nedgang i trafikken på 87 prosent. Reiselivsklyngen Arctic-365 har fått Menon til å lage en ringvirkningsanalyse. Den sier at Nordkapp kommune har mistet 115 millioner kroner i inntekter i år.

– Konsekvensene er selvsagt potensielle konkurser og tapte arbeidsplasser, sier Berg.

– Det var veldig trygt og godt. Turistene kom av seg selv. Nå måtte vi omstille oss veldig fort, sier Runar Johnsen, daglig leder i Destinasjon 71 grader nord.

Da staten løsnet litt på reglene i juli, rettet Johnsen innsatsen mot de lokale.

– Vi fikk mye av alt fra bryllup til konfirmasjoner. I det siste har det vært mye bedrifter på tur. September og oktober har vært bra til nå. Nå er alt avhengig av at reglene ikke blir enda mer innskjerpet. Hvis vi kan ha 50 av gangen, skal vi klare oss. Vi har mye bookinger på bedrifter og snøskuterturer i vinter. Men hvis det blir nedstengning, så tror jeg vi sliter, sier Johnsen til NRK.

Etter en knallhard sommer ser Marianne Berg en litt bedre stemning i det lokale reiselivet.

– Nå merker vi at motivasjonen er litt bedre enn den har vært før. Mange bedrifter jobber med å omstille seg. Noen retter seg spesifikt mot bedriftsmarkedet, for eksempel, i stedet for turister, sier Berg.

– Alle jobber for å overleve og sørge for at vi har et helhetlig reiselivstilbud i fremtiden. Statens krisepakke for reiselivet hjelper en del, men det er veldig mange bedrifter som dessverre havner utenfor. Dessuten gjelder den bare ut 2020. Vi vet ikke hvordan det blir for 2021. Akkurat nå er det veldig uforutsigbart, og man vet ikke hva man skal gjøre, sier Berg.