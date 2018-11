DRØMMEN OM VINGÅRD OG HOTELL I SPANIA BLE VIRKELIGHET

Murcia som vinregion er ikke så godt kjent i Norge. Vi kjenner til destinasjonene på kysten, som Cartagena og La Manga, syd for Alicante, men hvis man tar turen litt inn i landet, åpner det seg et fruktbart, grønt landskap med vinranker, frukttrær og olivenlunder.

Regionen Murcia ligger i Sydøst-Spania, og grenser til Andalucia i sydvest og Castilla la Mancha i nordvest, Valencia i nordøst og Middelhavet i sydøst. Idag er det over 200 vinprodusenter her og området har i de senere år fått et løft som vinregion, nye bodegaer er bygget og mange av de etablerte har investert friskt.

Katherine og Harald Schalde hadde i flere år hatt feriebolig i Torrevieja, de likte Spania og folket, men søkte seg vekk fra turistområdet og heller mot det autentiske Spania. Etter en tid dukket det opp en vingård til salgs på Finn.no, resultatet ble at de kjøpte en forsømt vingård med tilhørende finca, usett. De har investert betydelig i både vingård og produksjonsanlegg, i tillegg har de bygget et komfortabelt lite hotell, som ligger som en oase midt i vingården. Familien Schaldes Casa Boquera ligger i området Yecla, en times kjøretur inn i landet fra Alicante. Dette området ligger ca 700 meter over havet, noe som gjør at temperaturforskjellen til kysten ofte er rundt 10 grader, spesielt om sommeren er dette svært gunstig for vinproduksjonen.

Harald Schalde har i mange år vært byggmester og drevet entreprenørforretning i Kristiansund, og denne erfaringen er kommet godt med når eiendommen skulle utbygges, men de har vært nøye med å bruke lokal ekspertise, både på byggingen og driften av hotellet, og på å få sving på vingården.

I haven er det svømmebasseng og det er flott utsikt over vinmarkene og dalen. Her er det 11 rom/suiter av meget høy standard, med egen terrasse. Rommene er av to typer, Gran Reserva og Reserva. Restauranten og bassengbaren tilbyr en meny med spansk og europeisk mat. Restauranten drives av en kjøkkensjef som kommer fra en Michelin-stjerne restaurant. Restauranten har plass til 40 gjester, men Casa Boquera er også aktive på bryllups- og selskapsmarkedet, og kan ta inntil 300 gjester når den overdekkede terrassen også tas i bruk.

Kvalitet fremfor kvantitet

I Casa Boqueras vingård satses det på kvalitet fremfor kvantitet. Det var i første rekke vingården som gjorde at Katherine og Harald Schalde falt for dette stedet, og på få år er de lykkes i å dyrke frem meget bra viner. Katherine utdannet seg til sommelier og reiste deretter til Yecla og var trainee hos en bodega i området i seks måneder. Ved å knytte til seg en lokal agronom og en headhuntet vinmaker, har de satset på å ha alt i huset og er nettopp ferdig med sin tredje innhøsting.

Den viktigste druen her, som i resten av denne delen av Spania, er Monastrell.

– Vi har kjøpt tilleggsjord og har nå 180 mål beplantet med Monastrell, Syrah, Petit Verdot og Tintorera Garnacha. Av hvite har vi Chardonnay, Sauvignon Blanc og Muscatel. Vi produserer per i dag 35.000 flasker og skal etterhvert opp i 100.000.

Alle druene er klippet og selektert manuelt og hele produksjonen er økologisk. Vi ønsker å lage kvalitetsvin og vil ikke bli større enn dette, sier Katherine Schalde.

Selve vinproduksjonsanlegget ble bygget våren 2016, men vinmakeren har lang erfaring i faget og har fått frie hender til å produsere velsmakende kvalitetsviner. Innhøstingen gjøres for hånd og druene plasseres i små esker for å sikre maksimal kvalitet og forhindre prematur oksidasjon. Det tar bare noen få timer fra druene plukkes til de ligger på ståltanker. De to røde utgavene er også tilgjengelig på Vinmonopolet. Casa Boquera 2016 (V-pris NOK 170,-), 100% Monastrell. Fyldig med mørke og røde bær, noe krydder. Fast og frisk. Passer til lam og sau, storfe og storvilt.

Casa Boquera Semicrianza 2016 (V-pris NOK 199,99), 50% Monastrell, 50% Syrah. Smak av mørke bær og urter. Passer til lyst kjøtt, storfe, lam og sau. Norsk importør er VinAroma AS.

Familien Schalde har lykkes med sitt prosjekt, og har fått en vingård som i mange år har ligget nede, til å produsere glimrende viner. Det lille hotellet har også allerede fått mange trofaste gjester som setter pris på stillheten og det åpne landskapet, kun en liten times kjøretur fra de hektiske turistdestinasjonene ved kysten.

Bilde: Katherine og Harald Schalde satser stort på vinproduksjon og hotell.

Les hele artikkelen i novemberutgaven av HRR