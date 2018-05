DRONNINGEN KLAR FOR RYFYLKEFJORDENE

I helgen seilte «Rygerdronningen» inn ryfylkefjordene, og Rødne er klar med sin desidert største båt. Dermed starter en ny epoke i opplevelses- og reiselivssatsingen i Rogaland, med et fartøy som har to ulike satsinger i to ulike perioder på året.

– Det har vært et spennende år med planlegging, bygging, sjøsetting og sluttføring. Jeg er stolt, spent og har store forventninger, sier daglig leder Lars André Rødne i Rødne. Det er royalt sus over Rødne i disse dager. For endelig er dronningen på plass, nærmere bestemt «Rygerdronningen». Om Rødne har «Rygerkongen» fra før, er det «Rygerdronningen» som blir majesteten på fjorden. Mannskapet ombord gjør seg klare for turistsatsing om sommeren, og et spenstig opplevelseskonsept høst, vinter og vår.

«Rygerdronningen» er nesten 40 meter lang, har panoramautsikt både innendørs og ute på dekk, og kan ta 297 passasjerer. Så mye plass er nødvendig siden turene på Lysefjorden blir mer og mer populære. Fra april til september vil båten for det meste ha med gjester som skal se Preikestolen, Fantahålå, Hengjandefossen og de andre heftige attraksjonene i Lysefjorden. På kveldstid kan ulike grupper leie båten.

– Tidlig på høsten blir «Rygerdronningen» stilfullt rigget om med flere bord. Da blir det plass til små og store grupper opp mot 250 gjester, alt etter hvilken servering som ønskes. Ja, båten blir forvandlet til en unik opplevelsesscene for mat, kultur og historieformidling til sjøs, forteller Lars Rødne.

Sammen med to andre ryfylkebedrifter, Ryfylkekokken og Ryfylke Livsgnist, utvikler nå Rødne ulike opplevelseskonsept på fjordene i Ryfylke og Rogaland. – Det er vår oppgave å servere skikkelig mat fra Ryfylke, som står i stil med denne flotte båten, sier Ryfylkekokken Frode Selvaag. Han har vært delaktig i hvordan kjøkkenet ombord skal være, valg av tallerkener, bord og arbeidsbenker, alt lagt tilrette for restaurant på ryfylkevis. Med på lasset er kulturformidlerne i Ryfylke Livsgnist. – Vi skal gi folk både latter og lærdom om Ryfylke, maten, fjorder og folk, forteller daglig leder Tor Øyvind Skeiseid, som blir en av vertene ombord i «Rygerdronningen».

Rødne er et av de største hurtigbåtrederiene i Norge, med 18 båter. Selskapet ble startet i 1956, for å drive skoleskyss og transport mellom og ut fra øyene i lokalsamfunnet Sjernarøyane. I dag har selskapet 148 ansatte. Av de jobber 32 i landorganisasjonen på Kyrkjøy i Sjernarøyane, i Stavanger og i Bergen, mens 116 er ansatt på sjøen på helårsbasis.

Rødne eier også fjordrestauranten Lysefjord-Helleren i Lysefjorden.

Foto: Tom Gulbrandsen