EDINBURGH VIL INNFØRE TURISTSKATT

I Edinburgh er det nå planer om å innføre en skatt på kommersiell overnatting, noe som kan føre til at den skotske hovedstaden blir den mest kostbare destinasjonen i Europa, foran Paris, London og Roma. Den skotske regjeringen har nylig gitt lokale myndigheter tillatelse til slik beskatning.

– En slik skatt kan bli en katastrofe for turistindustrien i Edinburgh og Skottland. Hvis det innføres en skatt på £2 per rom per natt, vil det påføre økonomien et tap på mellom £175 og 200 millioner i året, sier Willie MacLeod, direktør med ansvar for Skottland i UK Hospitality. Data innhentet av STR Global viser også at 15% av besøkende til Edinburgh vil bruke mindre penger i byen hvis en turistskatt blir innført, 5% vil overnatte utenfor byen og 2% vil droppe besøket.