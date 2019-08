EIDFJORD VURDERER CRUISE-TAK

Antall cruiseturister i norske fjorder er firedoblet på mindre enn 20 år, viser tall fra Transportøkonomisk institutt.

Etter at fjordbygda Eidfjord bygget cruisekai i 2005, har kommunen de siste årene satset hardt på bærekraftig turisme. Nå innrømmer politikere og turistnæringen selv at veksten har gått for fort. Kommunen har allerede et tak på maks 4000 passasjerer og to cruiseanløp per dag. Nå vil turistsjefen ha et årlig tak på 100 cruiseskip.

Neste år er det ventet 123 cruiseanløp og 200.000 besøkende, en tredobling av antall passasjerer fra 2016, da 67.000 cruiseturister kom til Eidfjord.

– Vi greier å håndtere 89 cruiseskip, og vi kan håndtere hundre. Men der tror jeg vi kan få lov å sette en grense, sier Marit Stadheim, daglig ledar i Destinasjon Eidfjord til NRK.

Fra 1. januar 2020 blir det strengere miljøkrav for cruiseskip som vil besøke verdensarvfjordene. Det har allerede ført til avbestillinger ved populære cruisedestinasjoner som Flåm i Aurlandsfjorden.

Administrerende direktør i Fjord Norge, Kristian B. Jørgensen, tror ikke disse avbestillingene er knyttet til restriksjonene.

– De reelle konsekvensene tror jeg ikke vi ser før i 2026, da restriksjonene for alvor vil påvirke hvilke skip som kan seile i verdensarvfjordene, sier Jørgensen til NRK. Han mener lokale myndigheter har makt til å sette foten ned om de ønsker.