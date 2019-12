ELBILLADING – ET KONKURRANSEFORTRINN FOR HOTELLER

Elektrifiseringen av den norske bilparken går i rekordtempo. Snart passerer vi 400.000 elbiler og ladbare hybrider her til lands. I 2019 ble det solgt rundt 70.000 elbiler, men det går ikke like raskt med å bygge ut infrastrukturen for lading. Likevel har Norge flest elbiler per innbygger i verden, og stadig flere vil forvente ladingsmuligheter for elbil når de overnatter på hotell, eller deltar på en konferanse. Det betyr at hoteller som tilbyr elbillading vil ha et konkurransefortrinn.

Fra 2025 er det meningen at det kun skal selges nullutslippsbiler, det betyr elbiler, og da må de kunne lade over hele landet. Når det blir mange flere biler per ladepunkt, gir det utfordringer for den som kjører elbil eller ladbar bil. Med snart 270.000 elbiler og 115.000 ladbare hybrider på norske veier, nærmer Norge seg 400.000 biler med stikkontakt. Det er 15 prosent av bilparken. I 2030 regner man med at det finnes rundt to millioner elbiler i Norge.

– For elbilister er det viktig å kunne lade elbilen på hotellet du bor på. I 2025 ruller 1,2 millioner elbiler på norske veier, så hoteller med lading i sitt servicetilbud, vil ha et langsiktig konkurransefortrinn, sier kommunikasjonsleder Unni Berge i Norsk elbilforening.

– Vi har installert komplette ladeløsninger for en rekke hoteller, bl.a.: Radisson Blu Mountain Resort i Trysil, Farsund Resort, Tyrifjord Hotell, The Well, Fretheim Hotel, Radisson Blu Mountain Resort, Beitostølen, Comfort Hotel Mo i Rana og Lampeland Hotell, sier markedsjef Unni Amundsen i DEFA.

– Når hoteller skal anskaffe ladestasjoner bør de tenke like mye på fremtidige, som på nåtidige behov, og på at de vil trenge en leverandør med ekspertise for å sikre en ideell løsning. Det er svært viktig å velge en løsning som gjør anlegget lett å utvide og oppgradere, ettersom behovet øker. Man bør klargjøre infrastruktur og strømtilførsel til videre utbygging med en gang. Behovet kommer bare til å øke. Av samme grunn bør man investere i fulldynamisk lastbalansering, som gjør at man kan utnytte strømmen maksimalt og få rettferdig og raskest mulig lading til alle. Hotellgjester trenger å vite at bilen vil bli ladet opp i løpet av natten, så et strømfordelingssystem og kablet datakommunikasjon, som også virker om internett eller WiFi skulle falle ut, er absolutt å anbefale. Like viktig er det å sørge for enkel brukertilgang og betaling, og at man får beholde mest mulig av inntektene selv. Våre kunder knytter seg også til vårt ladenettverk, slik at reisende kan finne anlegget i CloudCharge appen og kanskje bestemme seg for å overnatte eller stoppe for en rast, sier Amundsen.

– Det er vanskelig å anslå hva en ladestasjon for et hotellanlegg vil koste, og ladestasjonene er bare en del av et komplett anlegg. Man bør også klargjøre infrastruktur og strømtilførsel til videre utbygging og investere i fulldynamisk lastbalansering, som utnytter strømmen i anlegget maksimalt. I tillegg er det viktig å sørge for en enkel brukeridentifisering og betaling, samt sikre et mest mulig administrasjonsfritt baksystem, sier Unni Amundsen i DEFA.

Bilde: En av Schneider Electrics ladestasjoner.

