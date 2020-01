EMMA JÄRPELL OG CHRISTOPHER GUNDERSEN – ÅRETS UNGE LEDERE I HOTELL- OG REISEBRANSJEN

HSMAI og samarbeidspartnere kåret onsdag kveld ”Årets Unge Hotelier” og ”Årets Unge Leder i Reisebransjen” under prisfesten HSMAI Awards på Scandic Fornebu.

Christopher Gundersen,Area Revenue Manager, Scandic Hotels, ble kåret til ”Årets Unge Leder i Reisebransjen 2019” og Emma Järpell, direktør Scandic Karasjok & Sápmi Park, Karasjok, ble kåret til ”Årets Unge Hotelier 2019”.

Om vinnerne sier juryen:

”Årets Unge Leder i Reisebransjen har solid bakgrunn fra forskjellige stillinger i noen av våre største reiselivsbedrifter. Ifølge kolleger har vi her en tydelig, inkluderende og motiverende leder, som har gjennomført viktige forbedringer for kjeden i året som er gått. Han har kontinuerlig fokus på utviklingen av sitt team av medarbeidere og satser målbevisst på kompetanseløft og effektivisering.

Årets Unge Leder i Reisebransjen har vært arkitekten bak sentraliseringen av en strategisk salgs- og bookingavdeling, i tillegg har han ledet oppbyggingen av et sterkt og velfungerende team innen Area Revenue Management. Han har bygget sterke og dynamiske team, som hele tiden skaper meget gode resultater.

”Årets Unge Leder i Reisebransjen 2019” er Christopher Gundersen, Area Revenue Manager, Scandic Hotels.”

”Årets Unge Hotelier har på relativt få år rukket å samle erfaring fra ulike deler av reiselivsbransjen. Målet har vært å skaffe seg bredest mulig kompetanse. Vi har å gjøre med en svært energisk hotelleder, som liker å stå på for å gi gode hotellopplevelser til gjestene, og å få medarbeiderne til å jobbe godt sammen.

Hun er nå i sin første direktørstilling og har levert meget gode resultater. Hotellet har blant annet forbedret scoren på gjestetilfredshet, og har i lengre tid ligget på topp i kjeden med disse resultatene. Årets Unge Hotelier legger også stor vekt på å jobbe sammen med lokalsamfunnet, for at destinasjonen skal bli mer synlig, til glede både for eget hotell og andre.

”Årets Unge Hotelier 2019” er Emma Järpell, direktør Scandic Karasjok & Sápmi Park, Karasjok.”

En uvirkelig følelse

– Å vinne en pris som dette er nesten uvirkelig. Det føles som i går at jeg satt på skolebenken som 18-åring og satte meg et mål om å bli hotelldirektør innen min 30-års dag. Et mål jeg nådde med 5 ukers margin og som dessuten tok meg til hjertet av Finnmark og hjertet av Sápmi Karasjok. Denne prisen deler jeg med hele mitt hotell og mitt team. Sammen har vi skapt en herlig arbeidshverdag fylt med latter, glede og fantastiske gjesteopplevelser, sier Emma Järpell.



– Jeg syns først og fremst det er stort å bli nominert til prisen som ”Årets Unge Leder”. Jeg er stolt av det vi som team, på både Leisure Desk og Revenue, har oppnådd gjennom fokus på struktur og samarbeid i et år med mye endringer. Å vinne denne prisen er for meg et symbol på at vi jobbet målrettet som avdeling og ikke minst at vi lykkes med å tilpasse oss til endringer i markedet. Jeg er takknemlig til mine gode kollegaer i Scandic for denne prisen, sier Christopher Gundersen.

De andre finalistene var:

Simon Barman-Jenssen, Meeting & Event Manager Clarion Hotel the Edge

Martinus Helland, hotellsjef Ydalir Hotel

Martine Landbakk, resepsjonssjef Thon Hotel Storo

Ingeborg Sandberg, hotellsjef Clarion Hotel Oslo