EU KRITISERER AIRBNB FOR VILLEDENDE FORRETNINGSMETODER

EU-Kommissionen har gitt Airbnb frist til utgangen av august til å svare på nye forbrukerklager over villedende forretningsmetoder.

EUs Konkurransekommissær, Vera Jourova, anfører bl.a. at Airbnb ikke oppgir totalprisen på å leie en bolig fra starten av, den fremkommer helt på slutten når man bestiller, i form av diverse servicetillegg, bl.a. for rengjøring.

Både EUs Konkurransekommissær og europeiske forbrukermyndigheter er misfornøyde med at amerikanske Airbnb har et bookingsystem som kan oppfattes som villedende overfor forbrukerne.

– Jeg forventer at Airbnb umiddelbart vil følge opp våre innsigelser, sier konkurransekommissæren, hun kritiserer også Airbnb for at de ikke tydelig lar det fremgå om boligen utleies av en privat, eller en professjonell utleier.

Ifølge egne opplysninger tilbyr Airbnb på verdensbasis rundt 4,5 millioner utleieboliger i ca. 81.000 byer.