EUROPAS STØRSTE MØTEPLASS FOR FLYRUTE-UTVIKLERE TIL BERGEN

Routes Europe , Europas største møteplass for flyselskaper og flyplasser, er lagt til Bergen i 2020. – Verdien og ringvirkningene av dette er større enn det vi kan forestille oss, sier kongressjef Arve Lindgren i Bergen Reiselivslag.

– Dette er en stor dag for Bergen og Vestlandet. I over seks år har Avinor og vi jobbet hardt og målrettet for å få den desidert viktigste møteplassen for flyselskaper og flyplasser til Bergen, og nå kan vi endelig sprette champagnen og ønske de omlag 1200 delegatene velkommen til Bergen, sier Lindgren.

Kongressen Routes Europe er en effektiv plattform, der beslutningstagere fra Europas ledende flyselskaper, flyplasser og nasjonale myndigheter, møtes for å diskutere nye flyruter og forretningsmuligheter. Bergen har vært i knallhard konkurranse med flere andre europeiske storbyer, men ifølge Routes, leverte Bergen i år det desidert beste anbudet.

– Bergen Reiselivslag har jobbet hardt og målrettet sammen med Avinor, som er vertskap for Routes Europe 2020. Vi, Avinor og flere andre aktører i Bergen, har sammen gjort det mulig å presentere Bergen som den beste vertskapsbyen for Routes Europe i 2020. Sammenlignet med tidligere søknader, tok vi denne gangen presentasjonen til et større format. Med vekt på de faglige og sosiale aspektene i programmet, den nye terminalen på Flesland, og en grundig site-inspection, klarte vi å synliggjøre hvordan vi skal sette planene ut i live, forteller kongressjefen.

Visjonen er ifølge Lindgren å gi delegatene en opplevelse av det beste Norge kan tilby: fra vårt spektakulære fjordlandskap, rike kulturliv og unike historie.

Store verdier og enorme ringvirkninger

Routes Europe kommer til å skape store ringvirkninger for hele reiselivsnæringen i Bergen og regionen rundt. I forbindelse med kongressen vil det, ifølge kongressjefen, bli arrangert en rekke verdifulle pre- og postturer, til både Hordaland og nabofylkene.

– Statistikken viser at tidligere vertskapsbyer har hatt en økning i antall nye flyruter med opptil 18 prosent. Med tilgjengelighet som en bærende faktor for vekst i reiselivet, sier det seg selv at den totale verdien av Routes 2020 vil være langt høyere enn den estimerte verdien av selve kongressen.

Routes 2020 vil også få positive ringvirkninger for andre næringer enn reiselivet.

– I tillegg vet vi at slike store kongresser skaper verdi i form av næringsutvikling og fagmiljøutvikling, i dette tilfellet ruteutviklingsteamet til Avinor. Det er nettopp derfor Bergen Reiselivslag legger ned så mye langsiktig og strategisk arbeid mot kongress-segmentet, sier Lindgren.