FANTASTISK START PÅ ÅRET FOR RADISSON PÅ GRAN CANARIA

Gran Canaria er et favorittreisemål blant nordmenn. Tre år etter åpningen er Radisson Blu Resort & Spa Gran Canaria Mogan mer populært enn noen gang, forteller norske Finn Berstad, direktør for begge Radisson Blu resortene på øya. Hoteller fylt med glade og soltørste nordmenn, preger hverdagen til hotelldirektøren fra Bergen. Nå står en fullbooket vinterferie for tur.

– Det er kjempegøy at det går så bra og at gjestene er så fornøyde. Vi har høysesong 9 måneder i året og nordmenn er blant våre mest trofaste gjester, forteller Berstad.

Femstjerners Radisson Blu Resort & Spa Gran Canaria Mogan åpnet i desember 2016 og ble raskt en favoritt hos skandinaver, tyskere og briter. Hotellet ligger mindre enn én kilometer fra Puerto de Mogan sentrum – som også kalles Lille Venezia, på grunn av stedets små, vakre kanaler. Med 422 moderne rom og suiter, flere restauranter, som tilbyr blant annet italiensk og spanske delikatesser, flere badebasseng og boblebad, treningsrom, SPA, møterom av ulik størrelse og en egen barneavdeling, er resorten et perfekt valg for familieferier, romantiske turer og møter.

Allerede i fjor merket Radisson-direktøren den økte pågangen av norske turister. Skandinaver har alltid likt Gran Canaria, men stedet er blitt ekstra populært blant norske turister. Dette bekreftes også av FINN Reise med tall fra Ving, TUI og Apollo, samt aktuelle flyselskaper og andre reiseoperatører. En måling fra november i fjor, viser at Gran Canaria lå på bestselger-toppen for soltørste nordmenn.

– Vi har hatt fulle hus i flere måneder og har også fått en fenomenal start på det nye året med fullbookede hoteller. Det er særlig nordmenn og svensker som kommer, i tillegg til engelskmenn og tyskere, forteller Finn Berstad.

I tillegg til Radisson Blu Resort & Spa Gran Canaria Mogan, leder Berstad også den andre Radisson resorten på øya; Radisson Blu Resort, Gran Canaria.

– Her tilbyr vi store, flotte leiligheter i vakre omgivelser. Dette er perfekt for den kresne gjesten. Å våkne til bølgeskvulp, ha jacuzzi på balkongen og vakker have rett utenfor døren, frister mange. De to resortene våre på Gran Canaria kompletterer hverandre perfekt og vi gleder oss over den fantastiske starten vi har fått på det nye året, sier hotelldirektør Finn Berstad.