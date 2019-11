FELLESFORBUNDET MISFORNØYD MED UTTELLING I LOKALE OPPGJØR

De store hotellkjedene har gitt lite eller ingenting i lokale lønnsforhandlinger. I år fikk Choice-ansatte 15 øre i lokale lønnsforhandlinger. I Scandic og Radisson er resultatet null, viser en undersøkelse Magasinet for fagorganiserte har gjort.

Tillitsvalgte Magasinet har snakket med er rasende og mener arbeidsgiverne ikke gjennomfører reelle lønnsforhandlinger.

– Min opplevelse er at de har gått fra ren sabotasje til at de har begynt å gi lommerusk, sier forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet til FriFagbevegelse.

Fellesforbundets medlemmer gjennomførte en langvarig streik i 2016, for kravet om lokale forhandlinger. Siden er det gjennomført tre år med lokale forhandlinger. Det første året fikk de ansatte i de store hotellkjedene ingenting. I fjor fikk Scandic-ansatte 15 øre mer timen, mens Thon-ansatte fikk 10 øre.

Det sentrale lønnsoppgjøret til våren blir vanskelig fordi mange ansatte er skuffet etter å ha fått småpenger i lokale lønnsforhandlinger, sier forbundssekretær Clas Delp. Flere tillitsvalgte Magasinet har snakket med tror det blir streik i det sentrale lønnsoppgjøret til våren hvis de ansatte ikke får ekstra høye lønnstillegg, for å ta igjen det som er tapt lokalt. I det lønnsoppgjøret har de streikerett, i motsetning til i de lokale oppgjørene.

– NHO Reiseliv har rådgitt bedrifter over det ganske land, om at forhandlinger skal gjennomføres, hvordan de skal gjennomføres og at de skal være reelle, sier NHO Reiselivs forhandlingssjef Magne Kristensen til FriFagbevegelse. Han er uenig i premisset om at hotell- og restaurantansatte har hatt lav lønnsvekst.

– De har tvert imot kommet godt ut. De bør nok også se på at de sentrale lønnstilleggene har vært svært høye og gitt god uttelling de siste årene.

NHO Reiseliv mener også at for høye sentrale tillegg er selve årsaken til at det blir lite å hente lokalt. – Det er problematisk at de sentrale lønnsoppgjørene blir så høye. Det er vanskelig å bære for næringen samlet sett, sier Kristensen.