FELLESFORBUNDETS MEDLEMMER I FOODORA STREIKER

Meglingen om en tariffavtale mellom foodora og Norges Transportarbeiderforbund (NTF) har strandet. 102 ansatte i foodora tas ut i streik tirsdag. – Vi har fremmet krav om tariffavtale på vegne av våre medlemmer. Det er svært spesielt at et selskap som tar mål av seg å være en seriøs aktør nekter ansatte denne rettigheten, sier leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Eggum understreker at streiken er svært viktig, da den griper inn i det som gjerne kalles plattformøkonomi. – Arbeidstagere skal ha en lønn å leve av, uavhengig av hvordan arbeidsgiver er skrudd sammen, sier Eggum.

– Bedriften fremstiller det som at en tariffavtale er noe som ikke kommer syklistene til gode, mens dette er noe syklistene selv vil ha. Avtalen syklistene krever er tilpasset våre behov, men ledelsen avviser å forhandle om de konkrete vilkårene, sier klubbleder Espen Utne Landgraff.

Vil føre til kraftig kostnadsøkning

NTF, som nå er en del av Fellesforbundet, organiserer rundt 85 av foodoras over 600 ansatte. – Kravene fra NTF ville økt selskapets utgifter dramatisk, og gjort det svært vanskelig for selskapet å drive videre i Norge med fast ansatte. Vi har helt siden oppstarten bevist at vi er opptatte av ryddighet, tydelighet og gode arbeidsvilkår. Vi er positive til forbedrede avtaler og samarbeid om det, men kravene til NTF i denne tariffavtalen er umulige for oss å leve med per i dag, sier sjef i foodora, Carl Tengberg.

foodoras syklister har siden oppstarten i 2015 vært fast ansatte, med godene det medfører. Syklistene tjener i snitt 174 kroner i timen. Inkludert tips tjener de i snitt 185 kroner i timen.

– foodora er fremdeles et selskap i oppstartsfasen og leverte et tap på 11,2 millioner kroner i 2018. Med tariffavtalen ville det tapet blitt mangedoblet, og økt ytterligere i 2019. Vi er ikke perfekte, men jobber hver dag med å vise at man kan være en god arbeidsgiver i en ny del av økonomien. Det gjør at vi har langt høyere kostnader enn konkurrentene våre, men også at vi får de beste syklistene. foodora er villige til å strekke oss videre, men alle kostbare endringer må slå positivt ut for hele bredden av syklistene våre, sier Tengberg.

Det er i dag rundt fem av over 600 syklister som jobber fulltid. Snittarbeidstiden er 16 timer i uken. Snittalderen til syklistene er 25 år. De aller fleste jobber i selskapet i under ett år.

– Vi er først og fremst en fleksibel inntekt ved siden av studier, en inngang til arbeidslivet, eller en ekstrainntekt ved siden av andre oppdragsgivere og prosjekter. De færreste kan eller ønsker å sykle fulltid. Og de aller fleste går videre til helt andre karrierer. Vi ønsker oss flest mulig goder for de ansatte, men det er ikke store innbetalinger til førtidspensjon som vil ha den store betydningen i arbeidshverdagen deres nå, sier Tengberg.

foodora ble etablert i Oslo i 2015 og har siden opplevd stor vekst i Norge. Selskapet er i dag tilstede i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. De samarbeider med 800 restauranter og har over 600 ansatte. Samtidig har en rekke konkurrenter etablert seg i både enkeltbyer og nasjonalt.