FLERE DØDSFALL PÅ GRUNN AV AT SERVERINGSSTEDER IKKE HAR TATT ALLERGENMERKING ALVORLIG

Det er nå fire år siden alle spisesteder i Norge, og resten av EU/EØS-området, ble pålagt å opplyse om hvilke allergener som finnes i de forskjellige rettene de selger. Matinformasjonsforskriften krever at informasjon om allergenene skal være skriftlig tilgjengelig direkte for forbruker. Serveringsstedene skal også kunne dokumentere opplysningene de gir til kundene, og de ansatte bør kjenne til dem. De nye reglene ble innført i 2014, fordi det ble registrert at en stor andel av de alvorligste tilfellene av allergiske reaksjoner, kom etter at folk hadde spist ute.

Mattilsynet er generelt sett fornøyd med hvordan serveringsstedene følger opp Smilefjesordningen. Inspektørene finner imidlertid flest brudd på kravet om skriftlige opplysninger om allergener i ikke-ferdigpakket mat. I første runde med Smilefjestilsyn fikk 59% anmerkninger på kravet om allergenmerking.

Den eneste behandlingen for den som har matvareallergi, er å ikke spise de matvarene som inneholder de aktuelle ingrediensene. Hvis de likevel får i seg matvarer de reagerer på, kan det gi alvorlige, og i noen tilfeller livstruende reaksjoner.

I Storbritannia regner man med at det foretas 4500 sykehusinnleggelser i året på grunn av matallergi. 10 dødsfall i året relateres til matallergi. Mattilsynet har ikke kjennskap til noen dødsfall på grunn av matallergi i Norge. Nylig har det vært noen saker oppe i det britiske rettssystemet, flere gjester har dødd på grunn av at serveringsstedene ikke har tatt hensyn til regelverket. En restauranteier i Yorkshire er dømt til seks års ubetinget fengsel for uaksomt drap. En 38 år gammel gjest døde etter et kraftig anafylaktisk sjokk, etter å ha spist et måltid som inneholdt peanøtter. Restauranteieren hadde byttet ut mandelpulver med en billigere nøttemiks, som inneholdt peanøtter.

I Lancashire døde en 15 år gammel jente etter å ha spist takeaway som inneholdt peanøtter, selv om hun hadde oppgitt i bestillingen at hun var allergisk imot nøtter. Restauranteieren og kokken ble tiltalt for uaksomt drap.

Den store, britiske sandwich-kjeden Pret A Manger har hatt to dødsfall blant kundene på grunn av dårlig merking. I 2016 døde en 15-årig jente etter å ha fått i seg sesamfrø som hun var allergisk imot, men som ikke sto listet opp blant ingrediensene. Det andre tilfellet gjaldt en vegan yogurt som inneholdt melkeprotein, noe den ikke skulle.

Matoverfølsomhet kan idag karakteriseres som en folkesykdom i Norge og stadig flere rammes. Derfor er det all grunn til å ta matmerking i menyene ekstremt alvorlig, konsekvensene av slurv her kan ha katastrofale konsekvenser, både for gjester og serveringssteder.

Les hele artikkelen i HRR nr.8