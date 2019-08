FLERE INTERNASJONALE KONGRESSER TIL NORGE

Rapporten for den internasjonale møteaktiviteten i 2018 er klar. Den utarbeides årlig av Union of International Associations (UIA) og i år havner Norge på en 16. plass, med 196 godkjente kongresser. Det er opp seks plasser fra i fjor og bedre enn hva våre nordiske naboer har prestert. Det er også det beste resultatet for Norge siden rekordåret 2012.

– Aktive fagmiljøer, en dyktig møte- og reiselivsbransje og en effektiv profilering internasjonalt, bidrar til at Norge stadig oftere velges som vertskapsland for alt fra små til store møtearrangementer, sier Frode Aasheim, som leder Innovasjon Norges internasjonale profilering av Norge som kongressdestinasjon.

– Vi jobber bredt over hele verden for å sette Norge på kartet som en attraktiv destinasjon, for å arrangere alt fra mindre møter til store kongresser. Tilbakemeldinger vi ofte får er at Norge som kongressland byr på god kvalitet og eksotiske destinasjoner. Norges rykte er veldig bra, og det omdømmet er vi bevisst på å ivareta. Det ligger store inntekter for norsk næringsliv i kongresser som arrangeres her til lands, sier Aasheim.

Oslo fikk godkjent 20 flere kongresser i 2018 enn året før, men plasseringen på den internasjonale statistikken forble uendret. Trondheim, Bergen og Stavanger kan hver kvittere ut to flere UIA-godkjente kongresser sammenlignet med 2017. Tromsø har økt med hele syv kongresser.