FLERE SUPERYACHTER VELGER THE COOL ROUTE

Hver sommer fylles Middelhavet med store og små lystfartøyer, som ofte må ligge utenpå hverandre i marinaene i de mest populære havnene. I de senere år har det vært en trend at stadig flere av de store yachtene vender baugen nordover i sommersesongen. Alternative destinasjoner, som Norge med Svalbard, Skottland, Irland og Færøyene, er kjent for vakker natur og mange attraksjoner. De mange timene dagslys gjør også nordlige farvann mer attraktive.

The Cool Route er et prosjekt for å utvikle nord-europeiske farvann for marin turisme. Dette omfatter det som beskrives som et av verdens mest eventyrlige cruisefarvann og strekker seg fra Cork i sydvest Irland, videre til Vest- og Nord-Irland, Vest-Skottland, Færøyene og så til den norske vestkysten og Tromsø.

Formålet med Cool Route prosjektet, som er delfinansiert av EUs Interreg, Northern Periphery and Arctic Programme, er å forsterke og utvide markedsgrunnlaget for yachtturisme, utvikle eksklusive produkter og nå ut til de mest betalingsvillige delene av markedet. Ambisjonen er å produsere en felles markedsstrategi og IKT-løsninger basert på stedbundne utviklingsmuligheter for turisme, opplevelser, lokalmat, håndverk, restauranter og havnetjenester.

Hvis yachtene til vanlig er basert i Middelhavsområdet blir det naturligvis en ganske lang seiling for å komme seg nordover, men svært mange av verftene ligger i England, Tyskland og Nederland, og derfor er det mange som kombinerer service på verftet med et cruise i nord. Mange av yachtene i denne klassen er tilgjengelige på utleiemarkedet når eierne ikke bruker dem, da snakker vi somregel om en ukesleie på over NOK 2 millioner i uken, pluss løpende utgifter.

Norge attraktivt for superyachts

Norge er en attraktiv cruisedestinasjon for den delen av markedet som er mer interessert i naturopplevelser og ro, enn høy partyfaktor. Og ikke minst, i disse tider er det også viktig at Norge har rykte som en trygg destinasjon. Fjordene på Vestlandet er også unike ved at man her kan seile fra Nordsjøen og mange titalls kilometer inn i landet (Sognefjorden er hele 204 kilometer), delvis omkranset av over 1000 meter høye fjell. Dette er opplevelser som imponerer selv de mest blaserte yachteiere.

I den grad det betyr noe i dette markedet, er også norske havneavgifter betydelig lavere enn i mange havner i Middelhavet og Karibien. Siden vi ikke er med i EU, kan skipene også bunkre avgiftsfritt ved utreise.

Superyachter som besøker Norge kjøper varer og tjenester for rundt NOK 100.000 per dag.

