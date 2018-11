FLYING START FOR NYTT OSLOHOTELL

Hotel Verdandi , med 170 rom, åpnet ganske stille i september. Det ligger svært sentralt plassert i Oslo, i Tordenskiolds gate, i det som opprinnelig var et kontorbygg fra 1994. Her er det foretatt en meget vellykket konvertering til hotell.

Rommene er i fire forskjellig kategorier; Comfort Standard, Pluss Standard, Superior og Deluxe, de minste er på 9 kvadratmeter, Deluxe er på 24,5 kvm.

– Hotellet er blitt litt til underveis. De opprinnelige planene gikk ut på et hotell med små “bøttekottrom”, som nærmest skulle være et automat-hotell. Men så innså man at bygningen er vakker og planene ble oppgradert til det hotellet vi sitter med idag. Tilbakemeldingene fra gjestene viser også at mange er overrasket over at det er så bra, sier hotellets direktør, Ronny Wilhelm.

– De første ukene var det vært veldig bra med gjester, både på hverdagene og i helgene, egentlig over all forventning. Prisene har også vært gode, så vi har virkelig fått en flying start. Vi priser jo dynamisk, da vi var helt ferske la vi oss litt lavt i pris for å få oppmerksomhet i markedet, men det er nødvendig når vi er nye og ukjente med 170 rom. Idag ligger vi der vi skal være, omtrent midt på treet, der også våre nabohoteller ligger. Vi er litt spent på hvordan vinteren blir, med mye ny kapasitet i Oslo.

Vi er vel 30 ansatte på hotellet og har alle funksjoner inhouse, unntatt frokostserveringen, som Restaurant Foodie, rett over gaten, tar seg av. Det fungerer meget bra, sier Wilhelm.

Pål Borgersen med famile eier gården. Driftsselskapet er Norsund Gruppen AS, som eies av Yunlin Zhan, han eier flere butikker og serveringssteder i området, men dette er første hotellet han er involvert i. Hotellet er et eget AS og Verdandi er et frittstående hotell.

– Gjestene booker via OTA’ene. Beliggenheten gjør mye av salgsjobben for oss. De fleste gjestene er i ferie-/fritidsmarkedet, men vi begynner også å få endel forretningsreisende. Vi har inngått flere bedriftsavtaler og har også fått avtaler om noen serier med grupper fra de store turoperatørene. Vi konsentrerer vår egen salgsaktivitet om bedriftsavtaler og gruppemarkedet og lar OTA’ene ta seg av individuelle bookinger, sier Ronny Wilhelm.

