FORBEREDELSENE TIL ÅRETS KOKK 2019 OG BOCUSE D’OR GODT IGANG

Seien får hovedrollen i fatretten når fem av landets beste konkurransekokker skal konkurrere om å bli Norges neste kandidat til Bocuse d’Or 2021. Råvarene til tallerkenretten er Ryfylkevaktel med norske rotgrønnsaker.

Oppkjøringen til Årets kokk 2019 er for alvor i gang, og nylig var de fem kandidatene samlet i Stavanger, hvor de ble presentert for råvarene som skal brukes i Årets kokk-konkurransen i Mathallen 24. september. For første gang i Årets kokk-konkurransen er fisk hovedråvaren i den krevende fatrettoppgaven. Kandidatene må bruke Sei Arctic Supreme, kombinert med blåskjell, hjerteskjell eller taskekrabbe. Som en hilsen til barndommens seibiff med løk, må kandidatene også bruke grønnkål og løk. Disse skal være fra Vang gård på Skreia. Seien skal serveres som et helt stykke til 14 personer.

– Vi er veldig stolte av årets oppgave. Vi synes seien fortjener en høyere status blant norske fiskeslag og har derfor bestemt oss for at den spiller hovedrollen i fatretten, sier Gunnar Hvarnes, bronsevinner i Bocuse d’Or og Akademiets faglige leder.

Tallerkenretten skal bestå av Ryfylkevaktel i kombinasjon med ulike norske rotgrønnsaker fra Stange, Jeløy og Spydeberg.

– Vaktlene og grønnsakene er lokale produkter fra gårder som legger ekstra mye innsats i å få frem førsteklasses produkter. Med gode råvarer og en svært krevende oppgave, gir vi årets kandidater mye hodepine og vi forventer store ting i høstens konkurranse, forteller Gunnar Hvarnes.

På vei til Årets Kokk

I tillegg til råvarer og konkurranseregler var tema på treningssamlingen i Stavanger prestasjonskultur, design, geografisk identitet, teamledelse og bærekraft.

– Kandidatene står i sitt livs viktigste konkurranseløp og jobber konsentrert om å nå målet om å bli Norges neste kandidat i Bocuse d’Or. Når vi velger å legge inn tilleggselementer som identitet og bærekraft, er det fordi det er viktige komponenter når de skal utvikle sitt gastronomiske konsept. For når konkurransen er over, vil alle fem, uavhengig av resultat, være enda bedre kokker og ledere. Det er nemlig også et viktig mål for oss, sier er Arne Sørvig, daglig leder i Stiftelsen Årets Kokk.

Disse skal konkurrere i Årets Kokk i Mathallen 24 september:

Filip August Bendi (30)

Øyvind Bøe Dalelv (29)

Marius Dragsten Kjelsrud (25)

Håvard Werkland (24)

Christian André Pettersen (29)

Bilde: Årets kandidater, fra venstre: Christian André Pettersen, Marius Dragsten Kjelsrud, Filip August Bendi, Øyvind Bøe Dalelv, Håvard Werkland og Gunnar Hvarnes (faglig leder i Akademiet).

Foto: Tom Haga