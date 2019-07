FØRSTE CO-BRANDED HOTELL MELLOM JIN JIANG INTERNATIONAL OG RADISSON HOTEL GROUP

Etter Jin Jiang International og Sino-Cee Funds oppkjøp sent i fjor, har Radisson Hotel Group og dets aksjonærer identifisert flere muligheter for å realisere potensialet i det kinesiske markedet. Nøkkelinitiativer er definert, med lanseringen av co-brandede hoteller som et kritisk element i prosjektet. Radisson Blu Hotel Frankfurt i Tyskland, er det første hotellet som nå har blitt co-branded med Jin Jiang International.

– Vi ønsker å tilby våre ledende hotellmerker til gjester, eiere og talenter rundt om i verden. Lanseringen av det første co-brandede hotellet med Jin Jiang International er en viktig milepæl for å nå dette målet. De co-brandede hotellene har en lys fremtid, og det er potensial til å utvide til mer enn 30 eiendommer i hele EMEA – inkludert fem Radisson Collection-hoteller, på viktige destinasjoner for kinesiske reisende, sier Federico J. González Tejera, President & CEO i Radisson Hospitality AB.

– Vi er glade for at vi nå tar neste steg i vår reise sammen etter oppkjøpet. Kina har blitt verdens største reisemarked og tilbyr et vell av muligheter og potensial. Co-branded hoteller er posisjonert for å ikke bare øke bevisstheten om våre kinesiske hoteller og Radisson-merker i henholdsvis EMEA og Kina, men gir også muligheten for reisende til å bli kjent med andre kulturer og møte nye mennesker. Vi ser veldig mye frem til å realisere dette potensialet sammen, sier Chen Liming, Vice Chairman of the Board for Jin Jiang International.

Radisson Blu Hotel, Frankfurt i Tyskland er det første hotellet i Radisson Hotel Groups portefølje av mer enn 1100 hoteller til å bli et co-branded hotell med Jin Jiang International. Valget av Frankfurt var åpenbart: i årevis har Frankfurt vært nummer én destinasjon i Tyskland for kinesiske turister. Tilstedeværelsen av den internasjonale flyplassen sikrer at mange kinesiske besøkende starter eller avslutter sine reiser i Frankfurt. Og, det er ikke noe annet område i Europa som tilbyr flere direktefly til Kina – noe som er spesielt verdsatt av kinesiske investorer.

Hos Radisson Blu Hotel, Frankfurt vil kinesisktalende gjester finne en rekke funksjoner designet og tilpasset spesielt for dem, for å gi dem en utmerket opplevelse og få dem til å føle seg hjemme. De nye hotelltilbudene dekker alle de viktigste øyeblikkene i oppholdet, fra menyer og velkomstkort på kinesisk til at gjestene kan betale med Chinese Union betalingskort. På rommene gjør små detaljer en stor forskjell, som et utvalg av kinesisk te for de gjester som ønsker det. Gjestene kan også slappe av mens de ser på kinesiske TV-kanaler, eller ved å lese kinesiske aviser, tilgjengelig via Radisson Blu One Touch-app.

Radisson Blu Hotel, Frankfurt tilbyr også en rekke nye kinesiske mat- og drikkealternativer. En rekke tradisjonelle retter som congee, nudler og wontons tilbys som en del av frokosttilbudet ved hotellet. Det finnes nå også en rekke kinesiske måltider i hotellets restaurant, ved velkomsthjørnet i hotellet og på menyene tilgjengelig i gjesterommene – inkludert Shanghai nudler, Hainanese kyllingris og Singapore Laksa.

Som et ledd i forberedelsene til co-brandingen ble et talentutvekslingsprogram rullet ut tidligere i år. Et team med ansatte, deriblant kokker, resepsjonssjefer og andre fra Radisson Hotel Groups hoteller og regionskontor tilbrakte tre måneder i Shanghai. Målet med utvekslingen er å kunne gi en autentisk og ekte kinesisk opplevelse ved de europeiske hotellene. Et kinesisk team tilbringer nå også tid i Europa for å få en større forståelse av europeisk gjestfrihet.

For å gjøre bookingprosessen enklere for kinesisktalende reisende, vil 52 Radisson hoteller fra 30. juni bli tilgjengelig på WeHotel Platform, som er Jin Jiang Internationals globale hotellreservasjonsplattform. De resterende Radisson Hotel Group hotellene vil bli tilgjengelige på samme plattform innen utgangen av året. Radisson Rewards og WeHotel Prime, Jin Jiangs high-end hotell lojalitetsprogram, samarbeider også om å gi fordeler til medlemmer av begge lojalitetsprogrammer.