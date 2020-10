FØRSTE HOTELLKJEDE I NORDEN MED DIGITAL MØTEROMBOOKING

Clarion Hotel Trondheim er et av de mange hotellene hvor kunder kan bestille sitt neste møte digitalt.

Kunder kan nå booke møterom på hoteller på nettsidene til Nordic Choice Hotels.

– Både nye og gamle kunder gis nå større fleksibilitet, ved at små og store møter kan bookes og betales digitalt. Noen av fordelene med at mange hoteller nå tilbyr dette digitalt, er at kundene våre kan bestille når som helst på døgnet og at de får en automatisk bestillingsbekreftelse med en gang, forteller Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

Ni hoteller i Stockholm har prøvd ut den digitale møterombookingen det siste året. Med gode tilbakemeldinger fra både hotellene selv og kunder, utvides nå løsningen til å gjelde over 70 hoteller i Nordic Choice totalt – rundt halvparten av disse er i Norge.

– Mange har nok tatt det for gitt at møterom kan bookes digitalt, på lik linje med hotellrom, men vi er faktisk en av de første i Norden til å tilby kundene våre en slik løsning. Online møterombooking gjør at kundene får bedre oversikt over hva de bestiller før de bestiller, og så slipper de ventetiden med å få et manuelt svar på mail, avslutter Silseth.

For å markere starten på det nye tilbudet, tilbyr Nordic Choice Hotels gratis møterom for opptil 25 personer den 9. november, hos hotellene som tilbyr digital møterombooking.