FORTSATT 200 DELTAGERE PÅ KONFERANSE OG INGEN FAST GRENSE PÅ RESTAURANT

Regjeringen innfører nye restriksjoner for hele landet, blant annet senkes grensen på antall deltagere på private arrangementer fra 200 til 50. For øvrige arrangementer kan det fortsatt være 200 personer, som for eksempel en hotellkonferanse.

Det betyr at hvis man for eksempel skal ha firmafest, vennefest, bryllup eller lignende, kan man ikke være flere enn 50 gjester på samme arrangement.

Det er fortsatt ingen begrensninger på hvor mange gjester en restaurant kan ta imot, hvis det ikke er forbundet med et arrangement – så lenge en kan overholde smittevernreglene.

– Vi ser at bedriftene er mer frustrert enn tidligere. Det er stor usikkerhet om hva de nye coronatiltakene innebærer, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

NHO har mottatt svært mange spørsmål og reaksjoner som knytter seg til flere av de nye coronatiltakene.

– Vi registrerer at det er mer trøkk denne gangen. Det er jo bedrifter, særlig innen servering og reiseliv, som er i en forferdelig situasjon og som opplever at de må ta hovedstøyten når nye tiltak settes i verk. Reiselivsbedrifter er usikre på hva dette regelverket betyr for dem, og vi har registrert at de har fått veldig mange avbestillinger. Folk synes det som er kommunisert er forvirrende, sier Melsom.

Hun sier at også restauranter, spesielt i Oslo, lurer på hvordan de skal forholde seg til retningslinjene og lurer på hva som gjelder.

– Typisk er det at man ikke skal treffe mer enn ti personer i løpet av en uke. Folk lurer på om de kan gå på restaurant. Da får jo utelivsnæringen responsen på det umiddelbart og folk trekker seg tilbake, sier hun.