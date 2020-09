FORTSATT TØFFE TIDER FOR SERVERINGSBRANSJEN

Fursetgruppens Tjuvholmen Sjømagasin.

Å si at serveringsstedene har hatt store utfordringer de siste månedene, må være årets ”understatement”. Svært strenge smittevernregler og innskrenkning i skjenketider, har gjort det vanskelig å drive på en økonomisk forsvarlig måte for de fleste. Men tilpasningsevnen er stor i denne delen av næringslivet, man har gjort det beste ut av situasjonen og holdt åpent der det har vært mulig, med så stor kapasitet som mulig. Ansatte, som har vært permittert, er blitt tatt inn igjen, så snart det har vært nok å gjøre. Men de siste månedene har tatt på, til tross for myndighetenes kompensasjonsordninger og lettelser i arbeidsgiverperioden ved permittering. For mange serveringsbedrifter har pandemien gjort at de har måttet stenge dørene for godt. De store, profesjonelle aktørene, har mer muskler til å greie seg i disse vanskelige tidene, men også for dem har det vært tøft.

40% omsetningsvikt

– Vi har holdt alle restaurantene åpne siden starten av mai, med til enhver tid gjeldene smittevernregler, så har vi hatt cirka 50% av normal kapasitet, sierHarald Berger, daglig leder i Bølgen & Moi AS.

– Antall ansatte som har vært permittert har vært ulikt fra by til by, men fra 95% av staben i mars og april, så har vi hatt gradvis tilbakekomst av ansatte frem til medio august, og nå er det opptrapping av permitteringer igjen, etter siste 2 ukers oppblomstring av smitte og avbookinger. Det er stor usikkerhet i markedet.

Myndighetenes kompensasjonsordning har fungert, men langt fra forventningene. Vi har store sesongsvingninger, så kalkulasjonsmodellen slo ikke godt ut for oss, men vi er takknemlig for all støtte vi har fått uansett. Det er langt unna hva våre bransjekollegaer i andre europeiske land forteller om, så alle ønsker mer – men er tross alt glad det har vært bidrag til oss.

For vår del er omsetningen ned 40% i forhold til i fjor, selv om vi har vært fullbooket, har ikke kapasiteten vår vært større grunnet smittevernreglene. Men vi tar vårt ansvar og del i samfunnsdugnaden med å bli kvitt covid-19 raskest mulig, her må alle bidra – vi drømmer oss tilbake til hverdagen i 2019, sierHarald Berger i Bølgen & Moi AS.

50% omsetningssvikt

– Vi har hatt de fleste av våre restauranter åpne i sommer. Heldigvis har vi store restauranter, som gjør at kapasiteten har vært god med tanke på smittevernet, samt at uteserveringene har vært godt besøkt i de perioder som har hatt bra vær.

Vi hadde over 600 personer permitterte fra 13. mars, til vi begynte å åpne igjen i begynnelsen av mai. Vi har tatt inn igjen de fleste, men det er dessverre fortsatt en del permitterte hos oss, sier Gjøran Sæther, adm. dir. i Fursetgruppen AS.

– Myndighetenes kompensasjonsordninger hjalp godt i de månedene vi var helt nedstengte, men så snart vi har fått noe omsetning, så forsvinner mye av støtten, spesielt etter de nedjusterte til 50% dekning.

Det myndighetene nå bør gjøre, er å komme med mer spisset tiltak, som gjør at det lønner seg å holde åpent, samt å ta inn de permitterte igjen. Som for eksempel redusere matmomsen til 15%, lønnstilskudd, samt redusere skatter og avgifter, som arbeidsgiveravgift.

Omsetningen hos oss har vært på ca 50% av fjoråret, men noen steder har hatt bedre, blant annet pga av at været vært veldig bra i perioder, sier Gjøran Sæther i Fursetgruppen.

Les hele artikkelen i septemberutgaven av HRR