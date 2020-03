FRA ATLANTIC TIL RADISSON COLLECTION ROYAL, COPENHAGEN

Jens Brandin, som til nå har ledet Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger, er utnevnt til ny hotelldirektør ved det kjente designhotellet Radisson Collection Royal Hotel, Copenhagen.

– Jens Brandin har jobbet i Radisson Hotel Group i en årrekke og er genuint opptatt av at alle gjester skal få de absolutt beste opplevelsene når de besøker våre hoteller. Han er den perfekte match for dette prisvinnende, danske hotellet, sier Ronald Smithjes, Regional Director for Norge, Danmark og Island i Radisson Hotel Group.

– Jeg er veldig glad for denne muligheten og ser frem til å skape magiske øyeblikk sammen med teamet i København. Radisson Hotel Group er et selvsagt valg for meg, fordi vi gis mulighet til kontinuerlig utvikling, blant annet gjennom de internasjonale karrieremulighetene. Å kunne bidra til kontinuerlig karriereutvikling for teamet mitt, er en viktig kilde til motivasjon for meg, sier Jens Brandin.

Jens Brandin startet i Radisson Hotel Group i 1999, som assisterende restaurantsjef på Radisson Blu Hotel i Berlin. Siden den gang har han jobbet i en rekke land og byer, deriblant Irland, Storbritannia, Norge og Nairobi. På Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger har han ledet den omfattende renoveringen av hotellet.

Brandin tar over Radisson Collection Royal Hotel i København etter Brian Gleeson, som skal lede et av Radissons hoteller i Moskva.

Royal åpnet første gang i 1960, og er det eneste hotellet designet ned til hver minste detalj av Arne Jacobsen. I løpet av de to siste årene har hotellet gjennomgått en spektakulær transformasjon og ikonet er totalrenovert.