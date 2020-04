FRA BRÅSTOPP TIL BESTILLINGSRUSH FOR CLASSIC NORWAY

Stephen Meinich-Bache, ny adm. dir. i Classic Norway Hotels.

– Jobber du i reiselivsbransjen og har lyst til å oppleve vakre Norge til hyggelig pris? Da har vi en helt spesiell invitasjon til deg, sier administrerende direktør Stephen Meinich-Bache i hotellkjeden Classic Norway Hotels.

– Nå får alle ansatte i Reiselivs-Norge nemlig mulighet til å være med på «Det store reisebransjeløftet» og til å oppleve det vakreste av Norge gjennom en eksklusiv avtale, som ellers har vært forbeholdt hotellkjedens egne ansatte. Gjennom dette reisebransjeløftet vil reiselivsansatte fra andre bedrifter få en unik anledning til å oppleve det vi i fellesskap gir våre gjester: Magiske øyeblikk i verdens vakreste land. Og til vår beste bransjepris, fortsetter Stephen Meinich-Bache.

Han startet i jobben som ny direktør i Classic Norway Hotels 5. februar i år, da alt så lyst ut. Så kom coronapandemien og stanset nesten en samlet norsk reiselivsbransje. Nå er Meinich-Bache opptatt av å se fremover og å skape optimisme.

I påsken startet Classic Norway Hotels derfor kampanjen «Sommerløftet» for alle i Norge som har mistet jobbene sine, midlertidig eller varig, grunnet coronasituasjonen. «Sommerløftet» ble umiddelbart en kjempesuksess og har så langt resultert i flere tusen bestillinger for juli måned.

– Det har vært en gledelig respons på «Sommerløftet» og vi vil nå ta kampanjen ett skritt videre, ved å strekke ut en hånd til alle våre kolleger som jobber innenfor reiselivet i Norge. Fordi reiselivsbransjen er blant dem som er hardest rammet av coronasituasjonen. Invitasjonen fra oss er til alle som jobber i Reiselivs-Norge. De skal få benytte våre egne ansattes personalpris. Det betyr anledning til hotellopphold på et Classic Norway-hotell for bare 500 kroner pr døgn for et dobbeltrom og i tillegg, 30 prosent prisavslag på all mat. Tilbudet gjelder i hele juni og deretter fra 15. august og ut året. Det er mulig å avbestille når som helst.

Mange av våre bransjekolleger frykter at alle sommerens eller høstens ferieplaner ryker. Permitteringer, dagpenger og oppsigelsesfrykt ble regelen for mange, ikke unntaket. Men vi vet at det er viktig å ha drømmer og håp. Vårt mål er å innfri dem og det skal vi fortsette med. Coronasituasjonen skal ikke få ødelegge dette for noen av oss, sier Stephen Meinich-Bache.

Classic Norway Hotels har totalt 17 hoteller og rorbuanlegg, fra Fevik i syd til Lofoten i Nord, bl.a.: Gloppen Hotell, Angvik Gamle Handelssted, Reine Rorbuer, Strand Hotel Fevik, Hotell Refsnes Gods, Hotell Molde Fjordstuer og Nyvågar Rorbuhotell.